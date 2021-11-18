政圈風聲｜地區直選樁腳分配敲定　新北3人旗鼓相當　過票成關鍵

立法會選舉下月舉行，10個地區直選區區有競爭，而且每區至少有一名「非建制派」人士出戰，在「雙議席單票制」下，相信建制派難以每區囊括兩席，部分選區結果難料，甚至有點「吊詭」。

政圈消息指，大部分地方選區已分配好樁腳，參選人獲不同政黨、地區人士調撥資源助選，例如有4人參選的新界北選區，民建聯劉國勳、元朗區議會主席沈豪傑、「香港新方向」張欣宇皆獲不同人士支持，現時選情可謂旗鼓相當，要突圍而出有兩個關鍵點值得注意。



有建制稱勿低估張欣宇選情

距離投票日還有1個月，有地區人士透露，各區樁腳已經「擺好陣」，大致可以看得各人的票源。以新界北為例，選區涵蓋北區及元朗西北部，港漂政團「香港新方向」張欣宇首次參選，據聞工聯會於天水圍的幾名樁腳，已經調撥予張欣宇，他亦獲經民聯及部份無黨派獨立建制人士支持。



工聯會現任立法會議員陸頌雄以天水圍為基地，曾任天恆區議員，具一定地區力量，在工聯會天水圍樁腳支持下，張欣宇地區實力有望提升。

有建制中人指，張欣宇雖然欠知名度，但不能低估其勝選，他今次參得獲多名重量級人士提名，包括港大微生物學系講座教授袁國勇、港交所前行政總裁李小加、港鐵行政總裁金澤培、長實集團執行董事趙國雄等，顯然非泛泛之輩。

▼沈豪傑早前舉行誓師大會▼



鄉事力推沈豪傑搶灘

至於獲鄉事派力捧的元朗區議會主席沈豪傑，雖然並非原居民，但與鄉事關係密切，其父沈慶旺與與鄉紳梁福元是世交，他早前舉行誓師大會，就獲多名鄉頭到場支持。

地區人士指，如能統合鄉事票源，沈豪傑「坐底」擁有1萬多票，但沈豪傑票源集中在鄉郊，「市區票」較少，如要爭取入局仍要多加努力。

劉國勳北區票源紮實

政圈普遍估計，4名新界北候選人當中，以民建聯現任議員劉國勳為「穩膽」，因北區屬劉國勳「老巢」，2007年至2019年曾擔任北區區議員，單是欣盛選區就有4,000多票，再加上其他地區的民建聯支持者，實力無可置疑。據了解，民建聯已動員鄉郊力量為劉國勳拉票，料當選機會最高。

「非建制」曾麗文可左右大局？

新界北另一名參選人是無申報政治聯繫的曾麗文，她是人民力量前秘書長，雖然知名度不高，但現時很難預測泛民支持者的意向。地區人士分析指，新界北選區約有43.2萬名選民，如投票率有三成，則有約13萬人，如曾麗文拿到3萬票，有機會突圍而出。

另一個關鍵是「過票」能力，有熟悉選舉操作人士指，張欣宇若獲部分樁腳支持，最終仍要看「過票」成效，例如工聯會動員支持者投票予另一名無黨派人士，當中難免有部份選票流失，隨時左右選舉結果。

▼3名新界西北參選人▼



周浩鼎獲鄉事派支持

其他選區亦有類似樁腳分配部署，例如參選新界西北的民建聯周浩鼎，據聞已獲得鄉事力量支持，加上民建聯在屯門、元朗向來實力強橫，當選機會高唱入雲。至於另一參選人、實政圓桌田北辰，有建制派指他長期在新界西經營，加上知名度高，行情亦看高一線，反而新思維黃俊瑯欠地區工作、形象不突出，要撼贏兩名現任議員頗有難度。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。