分析｜立法會選舉三個出奇不意　新議會生態大不同

立法會選舉提名期日前結束，政界本預期傳統民主派缺席下，今次選舉競爭性有所下降，但最終全部90個議席有人爭，是立法會選舉史上首次無自動當選議員。



今次選舉有三個「出奇不意」，除了「零票議員」不復再，新一屆立法會的組成、生態亦會大為不同。



立法會換屆選舉12月舉行。（資料圖片）

功能界別全部需競爭

第一個出奇不意是區區有競爭、界界有得選。地區直選雖然缺少了泛民，政圈早預料建制政團會派出多人參戰，結果不單止出現建制「A隊」、「B隊」，亦有報稱獨立民主派、非建制派人士參選，九龍東更出現5人爭奪兩席的局面。

真正令政圈意外的是功能界別。過去多屆，部份功能組別內部協調，由指定人物參選，由於只有一人參選，因此自動當選。然而，今次選舉每個界別均最少有兩人參選，就連鄉議局、商界（第二）以及進出口界亦首次有競爭，「零票議員」不再。雖然政圈人士指部份參選人實力懸殊，甚至屬「陪跑」居多，但至少是一個好開始，不讓任何人「躺平」當選，參選者需要提出政綱、應對傳媒，對提升整體質素來說仍是有利。

各界精英報名添多元性

第二個出奇不意是各行業、階層精英均報名參選，包括智庫成員、大學教授、商界精英、宗教人士、律師、醫生以至前任官員等。有政界人士認為，今次參選者不乏行業內的知名人士，過去立法會在政黨及政治主導之下，這些人沒有興趣、機會參選，現在多人報名，反映在新選舉制度下有空間讓他們發揮，對於議會質素及訂立政策而言是有利。

立法會選舉一改以往以政黨主導，有不少無黨派專業人士報名參選。（資料圖片）

黨派色彩大減 候選人多講民生議題

第三個出奇不意，是議會生態即將迎來大洗牌。過去不論泛民還是建制政黨，均有不少「包袱」，議政時代表所屬界別或地區利益制肘，再加上派別之爭，往往令民生事項複雜化、政治化。

然而新選舉制度下，有大量非政團人士參選，從候選人成份可以預見政黨以至傳統商界勢力削弱，未來議會將顛覆過往政黨利益、立場行先的情況。過往地區直選由提名期開始至選舉結束，一直都是講政治議題或意識形態之爭，但今次選舉提名期後，各參選人普遍少講政治、多講民生，提出包括鼠患、支援中小企、改善交通、健康碼等議題。以此來看，未來立法會亦很可能集中精力解決經濟、民生問題，變成「政治擺一邊，民生最優先」了。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。