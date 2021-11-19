沙半山手記︱自由黨兩巨頭有危機　廿蚊張、「方中信」面臨考驗！

立法會選舉下月舉行，破天荒所有界別都有競爭，不過明眼人都睇得出，部份界別實力懸殊，弱勢一方參選人屬陪跑居多。政界最近茶餘飯後話題，除關心誰人躋身40席選委界「核心名單」，就係邊個界別有真競爭，得出結論係自由黨兩大巨頭張宇人、鍾國斌，隨時陰溝裡翻船！



有政界人士最近與沙半山細數各界別競爭，指飲食界「廿蚊張」張宇人、紡織及製衣界、有政壇「方中信」之稱的鍾國斌，爭取連任有暗湧。二人一直獲業界支持，過去未逢敵手，點解今次可能有意外？



張宇人向來獲大集團支持

確實，「廿蚊張」盤踞飲食界議席多年，得到不少連鎖大集團力撐，但政界人士分析，有兩大要素改變整場遊戲。首先係飲食界自身特性，還記得2019年下半年，泛民動員1萬間「黃店」登記做飲食界選民。當時飲食界登記選民有近8,000人，團體票超過2,300張，個人票則有5,600張，如泛民算盤打響，飲食界絕對可以變天。

飲食界自2000年起設立議席後，「廿蚊張」一直未逢敵手，曾擊敗過民建聯伍德良和民主黨陳樹英等對手，連做5屆，雖然去年有危機，但政界人士料今次更凶險，皆因選民成份已經改變。

飲食界大減至141張團體票

選舉改制前，飲食界選民登記門檻較寬鬆，食物業牌照持有人已可登記投票，修改後要在3個業內協會的董事會有表決權，才可投票，而且再無個人票，餘下團體票只有141張，「可操作性」甚高。

茶記老闆徐汶緯挑機 業界指「真打」

張宇人的對手是稻苗學會主席、金記冰室老闆徐汶緯。徐汶緯亦是建制派一員，今年獲選十大傑青，有業界中人向沙半山透露，該界別係「真打」，徐汶緯已經馬不停蹄拜訪飲食界選委爭取支持。雖然徐汶緯在2012年才接手金記冰室，起步較遲，但做得有聲有色，業界中人說絕對有力一戰。

至於張宇人，據講部分業界人士不滿他在疫情期間表現，例如政府向食肆提出的多項防疫要求，例如ABCD分區，一度令業界無所適從；而本港近月疫情穩定，基本清零，惟食肆防疫要求仍嚴苛，例如B類食肆營業時間仍維持在晚上10點，令食肆經營困難，況且張宇人更加係行會成員，理應更有牙力。

張宇人昨日聯同飲食業界與食環署開會，討論強制使用「安心出行」問題，他早前提出延長堂食時間幫補營業額、容許餐廳對顧客使用虛假安心出行免責等，未知能否成功爭取，當作政績。

鍾國斌業界支持度高 惟選民大減有隱憂

另一位選情受考驗的是自由黨黨魁鍾國斌，有紡識界人士向沙半山表示，鍾國斌確實非常勤力，「完全毋庸置疑」，今時今日在業界的支持度，係多年來拜訪中小微企「揼石仔」爭取返嚟。

翻查資料，2012年與2016年，鍾國斌對手均是經民聯友好，2012年是陳亨利（後來加入經民聯並成為港區人代），2016年則是楊詩傑，但均由鍾國斌勝出。業界人士形容，今次鍾國斌會迎來一場「復仇戰」，因對手是陳亨利細佬，同樣是經民聯友好的工總常務副主席陳祖恒，來頭不小。



鍾國斌最大隱憂，其實來自選民結構大變，該界別在選舉改制前有1,607名個人及團體選民，改制後減至僅餘348張團體票，業界形容縱然鍾國斌得到不少企業支持，但選舉「可控性」已不是他自己能左右。

自由黨立選排陣保守

有政界人士進一步說，鍾國斌雖然是自由黨黨魁，但自從田北俊淡出後，自由黨已經由張宇人「話事」，與兩名現任議員關係較密切，與田少友好的鍾國斌難免有點「邊緣化」，未知對其選情有多大影響。鍾國斌今次遇上陳祖恒挑戰，所花的工夫、時間似乎要比之前兩屆都多。

自由黨今次選舉佈陣都比較保守，只派出4名現任議員在所屬功能界別爭連任，另派1新人出戰功能界別，及1人出戰選委界，如果兩大巨頭意外落馬，在立法會影響力勢大削，且看自由黨如何打好這場硬仗。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。