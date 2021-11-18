漁護署捕殺野豬　葉劉：高興每月5次「殺豬令」 　撐政府果斷手法

漁護署昨晚（17日）在香港仔深灣道捕殺7隻野豬，引起社會各界不同意見。香港仔屬於立法會港島西選區，該區參選人、新民黨主席葉劉淑儀表示，很高興得悉漁護署新措施，例如每個月發出5次「殺豬令」，搜捕入城野豬並人道毀滅。



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葉劉淑儀表示，立法會多年來關注野豬問題，漁護署曾表示野豬繁殖速度非常高，當時署方答覆處理方法是將野豬絕育或野放。此外葉劉稱由於不少愛護動物人士反對，當時漁護署亦解散了野豬狩獵隊。

指多隻野豬入市區「猶如出巡」令市民惶恐

近年野豬進入市區情況受到關注，葉劉引述漁護署統計全港約有3,000隻野豬，但她與部份市民認為實際數目不止於此。葉劉表示收到很多市民傳來的圖片及短片，見到野豬連群結隊走入市區，「猶如出巡」，有些甚至走入港鐵站內。她說為情況令市民感到惶恐，而少數人士餵飼野豬令情況更嚴重。因此，她非常贊成政府採取果斷方法，野豬走入社區應該即時捕捉，先以麻醉槍制服再人道毀滅。

葉劉補充說，一直認為野豬野放不可行，因為野豬十分聰明，既懂得游泳，亦會認路走入市區，自己就曾目睹野豬群在堅尼地道橫過馬路，險些與汽車發生碰撞，非常危險。她很高興得悉漁護署採取新措施，例如每個月發出五次「殺豬令」，搜捕入城野豬並人道毀滅。

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促食環署採用防止野豬覓食的巨型垃圾桶

對於漁護署的新措施，葉劉認為且看成效如何再作檢討，而食環署亦應採用能防止野豬覓食的巨型垃圾桶，並對餵飼野豬的人加強罰則，以起阻嚇作用。

立法會港島西候選人還有方龍飛及陳學鋒。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。