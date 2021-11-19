立法會選舉｜李家超避談預期投票率　強調新制具廣泛代表性籲投票

新選舉制度加上傳統泛民缺席，不少學者預料下月舉行的立法會選舉，投票率會較往年下降。身兼候選人資格審查委員會主席的政務司司長李家超，今早（19日）在記者會上被問到預期投票率時，未有正面回應，僅強調新選制下的立法會具廣泛代表性，能防止「反中亂港」人士進入議會，確保未來立法會為香港帶來建設，呼籲市民踴躍投票。



有人因政見反新選制 重申呼籲杯葛屬違法

記者會上多名記者問到政府有否為投票率設下目標，李家超未有正面回應，只表示有一部分人因其政治立場反對新選制，更有人呼籲杯葛選舉或投白票，屬違法行為，當局會嚴肅跟進。

他強調新選制下的立法會具廣泛代表性、體現均衡參與，能防止「反中亂港」、勾結外國勢力的人進入議會，確保未來立法會為香港帶來建設，不會以兩制抗拒一國，成為破壞性的議會。他呼籲市民踴躍投票，不要讓反對新選舉制度人士得逞。

被問到內地港人投票安排，李家超稱相關工作仍在進行中，有最終結果會對外公布。