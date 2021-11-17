非建制覓傳統泛民支持　民協准黨員以個人身份助選︱立法會選舉

立法會選舉下月19日舉行，各候選人繼早前爭取選委提名後，須進一步爭取政圈中人支持造勢。其中，少數非建制派正爭取傳統泛民支持，例如參選九龍西的馮檢基，雖已退出民協但向前黨友「埋手」，民協內部已開綠燈，批准黨員以個人名義身份支持馮檢基。
據悉，民主黨前立法會議員李華明及新思維狄志遠已分別去信該黨中委會，要求讓李華明用個人名義支持狄志遠參選社福界。參選港島東直選的潘焯鴻也去信民主黨，希望該黨批准黨員以個人身份支持他。
譚國僑：若馮檢基提出 「有可能」支持
早前馮檢基宣布參選，民協前主席廖成利、區議員黃虹銘、前區議員李炯都現身支持他參選。另一民協資深黨員譚國僑則指，暫未收到馮檢基去信要求他支持，只是對方在參選時曾問過他意見。
譚指認同議會應是多元平台，但留意到目前九龍西另外兩名參選人的政治光譜「側埋一邊」，認為馮檢基對服務基層仍「有團火」，將觀望馮檢基能否通過資格審查委員會，及會否去信請他支持再作決定，目前只是「有可能」支持馮檢基參選。
馮檢基回應查詢時指，自己向區內老朋友爭取支持，並非只找民協中人，但不便透露找了誰人支持他參選。
民主黨將討論容許黨員個人身份助選
民主黨方面，有黨內人士確認，中委會今晚（17日）將分別處理由狄志遠、李華明及潘焯鴻等人提出的要求。各人的意願基本上都是希望民主黨開綠燈，容許黨員以個人身份支持非建制派參選。有中委認為，相關議題應該從詳計議，與參選人討論過後才作最後決定。民主黨副主席梁翊婷表示已經答應李華明，贊成容許他以個人名義支持狄志遠參選的動議。
九龍西參選人除了馮檢基，還有民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣。參選社福界的狄志遠，對手有民建聯朱麗玲、及無申報政治聯繫的葉湛溪。潘焯鴻參選港島東，對手有工聯會吳秋北、新民黨廖添誠及民建聯梁熙。
立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。
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