僅1人因受僱政府被DQ　梁振英：有啲猜疑是無基礎︱立法會選舉

立法會選舉距離投票日一個月，經資審會確認，最終153名候選人名單出爐，當中包括曾在社交平台貼出「光復香港、時代革命」的口號的譚香文。李家超被問到審查標準是否有變時，只回應考慮了法律的追溯期。



選委會成員之一、全國人大常委譚耀宗回應指，留意到「有啲人懷疑某些個案，嗰啲人都唔得喎」，相信資審會「睇過晒有關資料」，經過依法實事求是審查，才作出放行的決定。



譚耀宗。（梁鵬威攝／資料圖片）

譚耀宗：「唔止有理由，還有法律依據」

資審結果中，唯一被裁定不符參選資格的功能組別醫療衞生界劉子進，當局解釋是因為他受僱於政府部門，根據《立法會條例》而喪失資格。譚耀宗指反映了當局認真進行工作，「唔止有理由，還有法律依據。」而入閘候選人，也來自不同背景不同階層，「絕對唔係先前有人所講清一色，唔係嗰回事！」

全國政協副主席、前特首梁振英亦指，唯一喪失資格的劉子進，當局交代的「理由客觀、充分，也說明有些人之前的猜疑是沒有事實基礎的。」

讚一周完成資審工作高效

新選舉制度下，今年確認資格距離投票日只餘下一個月，時間較以往緊迫，梁振英指，資審會在提名期結束後一星期就完成審查，「工作高效，值得大家肯定」。

譚耀宗讚賞當局聽了意見，及時加快審查速度，較原定本月26日完成審查限期，大大提前，「好重要，因為好多候選人趕住要郵寄單張」，令候選人的選舉工程可以較為順暢。譚指新選制開放予所有人參與，呼籲市民投票，選出自己認同的賢能之士。