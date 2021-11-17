通關︱民主黨批防輸入「寬內地嚴海外」　民調：八成人盼放寬限聚

為求與內地盡快通關，以「清零」為抗疫政策的港府，近期進一步收緊防疫政策。民主黨本月進行有關防疫政策民意調查，當中八成受訪者認為，政府應放寬公眾地方不多於4人聚集的限聚令，但市民對應否就「與病毒共存」策略作準備的意見不一。

民主黨主席羅健熙強調，嚴格的防疫措施本身並非錯事，問題是嚴格的要求並無科學根據，才令市民失去信心。他批評，港府在放寬防疫政策上存在不協調及矛盾，令人質疑當局是否真的為市民健康而推出政策。



民主黨本月進行有關防疫政策的民意調查，當中八成受訪者認為政府應放寬公眾地方不多於4人聚集的限聚令。（李澤彤攝）

民主黨本月4日至13日，以隨機抽樣方式向673名市民進行語音調查。羅健熙指，超過八成受訪者要求放寬限聚令，只有17％認為應保持不變，反映不少市民認為限聚令「多餘」，甚至令人感覺只是為了制止集會。他指不少研究顯示室外的集會傳染風險甚低，「科學上根本站不住腳」。

羅健熙指，不少食肆目前受政府以分類及營業時間限制，問卷中61％受訪者要求放寬，29％認為應維持不變。

羅健熙指，認同通關是重要的議題，但指除了與內地通關，與國際通關亦重要，認為港府需要處理及明白國際社會對通關的需求。（李澤彤攝）

「與病毒共存」？受訪者意見分歧

不少海外國家決定「與病毒共存」，民主黨問受訪者對香港應否作研究或準備。民主黨醫療政策發言人袁海文表示，問卷意見相當分歧，相信政府如果研究，應該作詳細考慮。至於一旦決定「與病毒共存」，市民接受每日有多少宗平均確診個案？27％受訪者認為最多100宗，17％認為最多1000宗。袁海文解釋，調查有此提問，是希望掌握市民可接受程度，能夠作為政府的參考，建議政府多做放寬的準備。

袁海文認為，政府如果真切追求清零，是否亦應考慮現有漏洞，例如「來港易」沒有接種疫苗的要求。（李澤彤攝）

防疫措施須一致科學 通關國際同樣重要

羅健熙認同通關是重要的議題，但指除了與內地通關，與國際通關同樣重要，認為港府須處理及明白國際社會對通關的需求。他舉例指，近期宣布7人欖球賽再延期或導致香港站取消，也令外資企業考慮撤出香港。他又指內地亦非完全清零，個別省市有源頭不明的本地爆發。

羅健熙強調，認為市民的不滿源於不認為政府的處理方法科學，例如當本地確診個案長期低迷，卻一直沒有放寬4人限聚令、在樓宇取樣檢測經常沒有找到任何結果，「沒有成效卻繼續限制自由」。

袁海文補充指，內地亦非無新個案，認為政府如果真切追求清零，是否亦應考慮現有漏洞，例如「來港易」沒有接種疫苗的要求。他強調科學及一致性重要，望政府以理性、公道的方法抗疫，一定要令市民信服方能同心抗疫。