專訪︱周浩鼎：新制下建制監察政府更有力　已盡力幫潘媽問心無愧

距離立法會選舉還有不足一個月，各路候選人繼續落力拉票，其中民建聯立法會議員周浩鼎參選新界西北地區直選，爭取連任。他接受《香港01》專訪時表示，以往議會政治鬥爭掛帥，成為「你死我活的零和遊戲」，期望完善選舉制度後，立法會可妥善發揮監察政府的功能。

回顧修例風波，周浩鼎坦言這是他從政生涯中最難忘的事件，當時經常受到人身威脅，幸而最終都挺過去。作為最先推動修訂《逃犯條例》的議員，周浩鼎重申修例的初心沒有錯，欠的只是政府解說能力，表明已盡力協助潘媽媽，問心無愧亦不會後悔。

立法會新界西北選區參選人專訪三之二



指新制下建制監察政府空間會更大

周浩鼎2016年循「超級區議會」界別晉身立法會，短短幾年議會生涯，經歷高低起伏。他表示，新選舉制度開啟嶄新時代，不用在糾纏於政治鬥爭和內耗上，有少許「鬆一口氣」的感覺。他批評，過去「攬炒派」在立法會內遇有爭議就動軏政治化，將「監督政府」扭曲成「妖魔化」和「拖垮」政府，實際上無助理順施政，害死香港：「立法會真正的角色，是如果遇到矛盾就應該先尋找共識，予以化解，一起想出方法改善問題，應是包容並蓄的，但過去的政治文化，鬥爭和對立太多，凡事以挑起政治矛盾為先，這種『你死我活、零和遊戲』式的對立，不能真正有效解決問題。」

他認為，在新政治形勢下建制派監察政府的空間會更大，因過去政治對立明顯時，建制派一定要槍口一致對外，如果再繼續糾纏，香港付出的代價更大，變相沒機會發表太多意見，「講多幾句說話都難，如果我們也參一腳，議會就不用運作了」。他指，日後大家可聚焦於法案的內容，談正經事。

▼2019年逃犯修例 議會爆衝突▼



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關注新界北交通 倡重開中環屯門渡輪

「超級區議會」議席取消，周浩鼎接替黨友梁志祥，出戰涵蓋屯門及元朗的新界西北選區。周浩鼎，表示除自身主打的三大政綱路向：通關、再工業化、中小學國民教育外，會特別著重新界北部的交通問題，這一點近期落區時經常聽到居民反映。「要留意，日後人口膨漲，新界居住的人會愈來愈多，到時交通配套又怎樣解決呢？不止新增居民，原有的居民都會關注，現時屯門公路日日都塞車，十一號幹線又起碼要等到2034年，時間那麼長，真的難以接受。」

他指，至起碼政府應給出一些短期內的方案，如研究重開由屯門碼頭出中環的渡輪航線，長遠則壓縮基建規劃的前期程序，急市民所急；長遠而言，工業4.0也可以再為香港提供新的經濟引擎，帶動新界北居民原區就業，疏導日常交通需求，因此二者息息相關。

梁志祥（左）交棒予周浩鼎（右）。（資料圖片）

潘媽批「花言巧語」哄騙 周浩鼎：問心無愧

2019年修例風波，周浩鼎和民建聯主席李慧琼是首先協助台灣殺人案死者潘曉穎母親的議員。政府其後提出修訂《逃犯條例》，但未處理好背後政治爭議，終醞成大亂子。現時案中疑犯陳同佳仍未赴台自首，潘媽媽較早前更公開批評周浩鼎和李慧琼當日「花言巧語」哄騙她。

周浩鼎表示，過去已經不止一次回應，由民建聯以至政府，推動《逃犯條例》修訂的初心都很明確，是解決台灣殺人案及其背後的法律漏洞，但最終被「攬炒派」發動厲害的輿論機器抹黑政府，而官方的解說能力完全不能抗衡，而到了後期政府撤回修例，示威仍然繼續，則明顯已與修例無關，而是一場反中亂港的「顏色革命」：「如果要說我們和政府有什麼不足，最多就是解說方面做得未足夠，未能對抗他們（反對派），以至他們可煽動到那麼多人出來示威。」

他又提到，陳同佳已表明有意自首，但由於台灣方面堅持政治操弄，令陳無法赴台。「整件事來說，我已盡了我所能幫助她（潘媽媽），問心無愧，也不會後悔，希望大家明白，是因為台灣政治操作，故意不讓陳同佳自首，死結在台灣方面。」

承諾不分政見協助選民

不論如何，當時《逃犯條例》修訂爭議引發回歸以來最大亂局，已成既定事實。周浩鼎回顧該段日子，覺得當時環境困難，建制派都合力捱過去，並盡可能幫助受人身威脅的警察家屬，這份經歷相當難忘：「當時我的議員辦事處都被『打爆』過3次，有街站義工遇襲，甚至有的士開車疑似想撞過來，幸好最後沒有。」他憶述，當時的香港進入「無政府狀態」，建制派每日都受到人身威脅，針對他們和家人的起底無日無之，對整個陣營的傷害和威脅很大，慶幸最終都成功挺過去，相當不容易。

香港政治局面回穩，但社會撕裂未修補，政府各類「撥亂反正」工作持續，部分港人或感政治自由收窄，冷感不理政治甚至移民。周浩鼎認為，這需要時間慢慢療傷，急不來：「每一個成年人，當他已有一套自己想法時，旁人很難去改變，這是個人的自由。站在我們立場，當然認為如有些組織反中亂港，就需要依法取締，正本清源。有一些民眾保持固有的看法，不是那麼容易改變，只能希望隨住時間過去，他們見到香港有有穩定局面後，會否慢慢有一些轉變吧。」

他表明，即使未必是支持民建聯的選民，也會盡可能提供協助，特別是協助香港經濟轉營、再工業化，為年輕人提供優質就業機會，看到向上流動的希望：「就算他未必支持我們，難以轉變固有想法，我都會做一些工夫幫他，他們的訴求我一樣會跟進。」

▼立法會新界西北選區參選人▼



周浩鼎已參選立法會新界西北選區選舉，同區參選者包括實政圓桌田北辰及新思維黃俊瑯。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。