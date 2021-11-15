專訪︱政協吳傑莊爭入局：從無脫離基層　冀10年內再無小孩住劏房

新一屆立法會重設選委會界別，吸引51人爭奪40個席位，包括多名港區人代政協，全國政協委員吳傑莊是其中之一。曾任香港青年聯會主席的吳傑莊接受《香港01》專訪時表示，自身出身基層，即使現時經濟條件和社會地位上已明顯改善，但從來不會「忘本」，自言是十分「貼地」的政協，「好鍾意去街市買餸，八達通日日都用」。他希望成功晉身議會，推動政府加快覓地建屋，冀10年內再無小孩住在劏房。

作為香港演藝界內地發展協進會創會成員，對電影行業多有投資，吳傑莊表明相當支持本地文化創意產業自由發展、百花齊放，他有信心內地近月盛行的「打娘炮」現象不會在港出現。



冀助青年人脫離基層「追夢」

現年47歲的吳傑莊，小時候住板間房，其後由公屋、居屋，一步步改善居住環境，理工大學畢業後繼續進修、創業，投入研發早期的面相識別技術，再到北京清華大學深造，近年已轉型為創業資金投資者，於香港、內地和南韓投資生物技術和金融科技初創企業。

「我從來沒有脫離過青年人。」訪問甫一開始吳傑莊即強調。「我擔任過很多角色，但宗旨從來都不變，就是服務青年人。我會在一些大學暑期交流實習活動中擔任導師；在我的母校理工大學，我現時仍會兼任教授，教授工業系統工程、企業管理發展、融資管理等等，這些都是我的親身經驗，希望可幫助學生獲益更多。我是會幫助青年人脫離基層，向上流動，幫助他們找到合適工作，讓香港成為一個有空間讓青年人『發夢、追夢』的地方。」

他提到，雖然在經濟環境上，現時已不是基層人士，可是從來沒有脫離過基層：「由草根到中產階層，我完全沒有脫離過，現時我是全國政協委員，充其量只是『將圈子擴闊了』，讓我更好地將基層的問題反映出來。我雖然有私家車，但都經常坐公共交通工具，起碼八達通我就日日用，我頗享受乘坐港鐵，看看市民的日常生活面貌、感受這個社會的脈搏。去茶餐廳飲奶茶、到大排檔食平民餐、到街市買菜，經常都會做，不會因為我身份和經濟狀況改變了而停止。」

吳傑莊表明，即使並非循直選參加今次選舉，但如能當選，一樣會開設地區辦事處，接受市民的求助，「直選未必是我最擅長的，但不代表我不會廣納民意，而是從另一個角度更好地發揮監察施政的功能，從整體大局看香港市民的利益。」

吳傑莊表示，目標是在10年之內，令香港再無小朋友出身劏房。（資料圖片）

出身板間房家庭 吳：劏房對小朋友成長差

落到實處，吳傑莊坦言香港土地房屋問題相當嚴重，尤其本身也出身板間房家庭，對這現象感受特別深：「希望10年內或更短的時間內，香港不會再有小朋友出身在劏房家庭，因為這對他們的成長真的十分、十分不好。」他期望如有幸當選，可繼續推動特區政府加快覓地、強化中轉和過渡房屋政策，長遠再增加土地供應，「現時有一些城規的程序，是否可以再優化縮減時間呢？公私營協作又可以如何改進呢？」

在老本行創科方面，他亦希望未來特區政府政策可引導更多青年人投身創科行業，招商引資：「不久前我與內地騰訊其中一位co-founder（共同創辦人）見面，我說我是做創科的，他似乎對於香港人投身創科感到少許『奇怪』；我在台灣也遇過有人直接問『香港人搞科技？』但其實香港的創科土壤一直不缺，現時有足足11間獨角獸企業（泛指成立不足10年、估值超過10億美元而未上市的企業），就看政府政策能否配合好，讓人才有發揮空間。未來我在新田科技城發展方向上，也會提出更多的建議。」

全國政協委員吳傑莊。（何柏佳攝）

倡引入「政治協商」文化

在內地，政協的全名為「中國人民政治協商會議」，吳傑莊表示如能當選，希望日後也在立法會引入政治協商文化，通俗的說法是「有咩事，夾手夾腳搞掂佢！」他解釋，擔任政協期間不時會就民生政策提出提案，獲得政協主席的重視並列入討論事項，不同的政協委員也會有若干意見獲得吸納，而在香港新的政治環境下，立法會有更大的理性論政空間：「不同的個體有不同的利益訴求，沒有一個議題是所有人都同意，最重要是取最大公約數，盡可能平衡大家的訴求。」

他期望，日後可擔當橋樑角色，打通社會大眾、各界及政府，例如幾年前有段時間經常有學童輕生的新聞，令人相當痛心，認為議員可做的事其實很多，不會只是借這些不幸的事件指摘政敵，「例如聯繫民間社團了解社會的想法、幫助小朋友紓壓、和媒體溝通希望他們不要渲染得太多。有些事情不單是立法層面可做的，議員的身份一樣是很好的切入點，去讓大家就一個議題表達意見，居中協調。未來立法會有40人來自選委會，我希望這批議員真的可代表全港市民、不同行業的整體利益。」

對兩年前理大成戰場感不開心

吳傑莊曾在媒體訪問中說，1993年入讀理工學院（理工大學前身）是其人生轉捩點，自身亦是在進入理工後才發奮讀書，最終取得成功。不過在兩年前今日，理工大學成為反修例示威衝突「戰場」之一，警民衝突由校園擴散到整個九龍區，被形容為當年最激烈、最暴力、牽動社會最大的一役。

曾獲「傑出理大校友」榮譽的吳傑莊表示：「不止是理大，兩年前的政治事件，到今日我仍然歷歷在目，即使多麼不想提起始終都會記得，見到自己的家被破壞，當然很不開心，不過我也留意到理大在這次事件後恢復得很快，在QS世界大學排名上，兩年前仍是100名以外，現時已突飛猛進到七十多，有幾個學科更是世界前列。」他希望香港有《國安法》及完善選舉制度後，社會可以史為鑑，讓類似的事情不要再發生。

他又提到，無論世界任何地方，青年人要有一個良好的發展、尋夢空間，「先穩定後繁榮」是基本條件：「舉個極端的例子，阿富汗戰亂持續那麼多年，青年人沒可能談什麼夢想，所以我也希望大家站高一點視角去看，珍惜香港得來不易的穩定吧。」

內地「小鮮肉」偶像不僅外表趨於女性化，更被指舉止亦過於陰柔，被指為「娘炮」。（視覺中國/資料圖片）

涉足演藝界 如男團衝出本地市場不奇怪

吳傑莊除涉足創科、投資創業資金、政界外，同樣活躍於演藝界，是香港演藝界內地發展協進會創會成員。國家廣電總局今年9月發布通知，表示要進一步加強文藝節目及其人員管理，從嚴整治藝人違法失德、「飯圈」亂象等問題，「旗幟鮮明樹立愛黨愛國、崇德尚藝的行業風氣」，更明言將嚴厲打擊娛樂節目中的「娘炮」審美。

電影製作人黃百鳴近日更在一個論壇上表示，過去一段時間內地及香港的年輕人，追捧明星藝人的風氣過於「盛行和瘋狂」，部分人追捧「女性化」的男藝人，指一個國家的崛起不可以沒有男子漢，必須打擊「娘炮文化」。外界不免關注，在兩地交流愈來愈頻繁、「紅線」收緊的情況下，內地對文化創意產業的整頓，會否一併影響香港。

吳傑莊指：「內地有自己的國情，相信有關部門也會經過深思熟慮才推出新的政策，這我不便評論太多，不過香港始終在『一國兩制』之下，有自己的一套文化產業特色，也早在八、九十年代或之前已經起步，相當發達，只要在合法的大前提下，我相信是百花齊放的。」對於黃百鳴的言論，吳表示對方是一位受人敬重的老前輩，有不同看法是人之常情，不會具體置評，「總而言之，我本人就認為不存在要『打』這個、『打』那個的問題。」

他又提到，現時大熱的男子組合MIRROR，發展尚在初期階段，當然會較重視本地市場，但假以時日發展到一定規模，有「衝出香港」的想法也是相當正常：「這當然是不同公司自己的策略，你剛才所提到的組合，出道只是約兩、三年時間，專注於本地市場是很正常的。不過當發展到了一定地步，到底是會繼續只服務七、八百萬人的市場，還是希望像韓國的一些藝人一樣，將一些好的產品推廣出去娛樂更多人，或許會有人有不同的看法呢。」

吳傑莊已報名參加立法會選委會界別選舉。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。