專訪︱黃俊瑯：陪跑說法不公道　批周浩鼎「應聲蟲」無力監察政府

立法會選舉經大改制後，地區直選分為10區，實行「雙議席單票制」，在現今政治氣候下，非建制人士即使成功入閘，要突圍亦不容易。新思維副主席黃俊瑯參選新界西北選區，硬撼民建聯周浩鼎和實政圓桌田北辰兩名現任議員。

黃俊瑯接受《香港01》專訪時表明，外界指其「陪跑」的說法不公道，認為自己年青、敢於批判政府、關注新界北發展背後的土地公義議題，對選民而言是另類選擇。他又點名批評兩名競選對手，指二人身為建制派，過往未能好好發揮監察政府的功能，更形容民建聯為「應聲蟲」，只會跟政府走。

周浩鼎回應時質疑，黃俊瑯沿用以前反對派拖垮政府的做法，想污衊民建聯，並非「新思維」。

立法會新界西北選區參選人專訪三之一



主打貼地、連結公民社會 展現民意壓力

黃俊瑯原擬出選九龍西，惟最終改往新界西北參選，他強調在考慮轉區的過程中，沒有受到任何提名人的壓力，是真心認為在新界西北有勝算，「沒有提名人要求過我轉區，溝通最多也是和非建制派人士，大家希望團結取得最大的議席，不希望一區有太多非建制人士參選。我就認為我有足夠的勝算，個人情況、質素、政治光譜都有別於兩位競選對手。總之，這個說法（陪跑）一定不公道。」

他認為，新思維與其他派別不同之處在於，提出反對意見之餘會敢於進一步運用民意，連結公民社會，將事實陳述出來，讓市民判斷是非，並向政府提出意見、施加民意壓力，更為「貼地」。他相信即使公民社會過去兩年迎來低潮，在民生政策範疇仍然大有可為：「公民社會除政治性的領域外，也有很多工作可做，如關注弱勢社群、殘疾人士定團體，有不同的社會福利議題，這些建制派過往是較為忽略的。」

黃俊瑯承認日後即使當選，非建制在議會內都只是少數派，「數票」必輸，但自1997年回歸以來這都是客觀事實，但多元聲音在立法會內是有必要的，「從來能給政府壓力的，只有香港的大眾市民。我們要重燃市民參與所有政府政策的心和動機。」

憂立法會有「90個周浩鼎」

黃俊瑯指，今次選舉選民所面對的，是「有沒有選擇」的分別，認為周浩鼎和田北辰二人，對大眾市民而言一樣是沒有選擇，「兩個都是建制派，一個就只會跟政府走，是『應聲蟲』，我會這樣形容民建聯吧。至於田北辰，在2019年時曾聲稱走『中間溫和』路線，想拿中間的票，但其實也是『建制投機派』，建制派支持者也不會喜歡他，兩面不是人。」

他指，立法會財委會於2020/21會期批出3,278億元，平均46分鐘通過一個項目，相信公眾有目共睹，建制派監察政府的力度不能滿足外界期望，又點評兩位對手，田北辰對於反對聲音是「敢講唔敢做」，周浩鼎則是「唔敢講唔敢做」：「我希望市民明白的，是過去一段時間，他們兩位（周浩鼎、田北辰）所做的事對社會的發展其實是沒有幫助，我相信到今日仍留在香港的市民都會關注香港的發展，試設想一下，如果立法會內90個（議員）都是周浩鼎，會變成怎樣？」

黃俊瑯繼續點名批評，周浩鼎過往捲入眾多爭議事件，或令公眾懷疑其監察政府的能力和意願：「例如梁振英UGL案調查，他作為調查委員會的副主席，竟然私下和受查對象聯繫、讓對方修改內容，是整個建制派替他護航才不用被進一步調查和譴責；在新界北發展上，他過往又曾為財團當法律顧問、和鄉事派又關係密切，這些都是公開資訊。日後發展新界北，又會否有利益衝突呢？」

新思維主席狄志遠參選立法會社福界功能組別（同界別對手為朱麗玲和葉湛溪）、副主席黃俊瑯參選九龍西北直選議席。（資料圖片）

促正視土地公義：不想北部都會區成「新界東北翻版」

黃俊瑯提到，其所落戶的新界西北選區，位於將會急速發展的北部都會區中，原則上當然支持發展，但認為必須正視發展過程中的土地公義問題。「民建聯只會說，20年多年後發展完成後有多好，但收地呢？怎麼保障過程公平公正？既然這是個長線願景，何不更開放地諮詢，讓青年人更積極地參與這個規劃過程？要記住，這個北部都會區是為了年青人的未來而發展。」

他舉例指，地產商在新界有囤地情況，令人擔憂日後如涉及收地賠償，會否出現「開天殺價」現象，而政府又會否「欺善怕惡」，對傳統鄉紳和大地產商賠償「放軟手腳」，對無權無勢的小市民則非常嚴苛；收地過程又會否打擊原有居民或農戶的生計。他舉出新界東北發展的反例：「像（粉嶺馬屎埔村）馬寶寶農場，糾纏11年，賠償和安置至今都沒處理好，但居民未安置好已經被要求遷出。日後政府發展時，會否也令小市民和農戶失去生計呢？當大財團和鄉紳開天殺價，政府又有沒有方法應對？最後會否影響到整個計劃的造價？我最擔心的，就是北部都會區最終變成『新界東北翻版』，發展過程中有眾多不公平現象。」

黃俊瑯承諾，如能成功當選，可運用議員身份持續監察、追蹤北部都會區的發展進度和土地公義問題：「我當然不會誇下海口，說如果我當選會即時解決所有問題，這是不現實的。不過既然事實擺在眼前，建制派二十多年來主導議會，和政府是『執政聯盟』，有『直通天庭』的能力也做不了什麼事，何不給新面孔一個機會，用其他方法解民所困？我要代表的不是『1%』的人，而是『99%』。」

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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對青年困境有同感：我是土生土長九十後

黃俊瑯承認，地區工作上未必有大政黨般強勢，但相信仍然可以通過網上渠道宣傳政綱、帶出重要的訊息，因此對選舉工程有信心。「現在的社會當然是比兩年前平靜了，但大家只是將矛盾放在心中，不是像2019年般爆發出來，不代表問題已經解決，民心回歸才是最重要，我希望可做一點事，協助解決一些重要社會議題，給下一代一點希望。」

他認為，自身同樣是九十後青年，對於青年所面對的困難感同身受：「我是土生土長九十後，是基層出身。我所代表的理念就是未來、下一代，現時大家都『賣願景、賣未來』，那誰來關心青年的燃眉之急呢？我和青年站在同一陣線，大學生工資過去20年不升反跌、樓價過高、青年沒被當成持分者……他們面對的問題，我也一樣在面對，也和他們一樣在努力中。」

新思維副主席黃俊瑯。（羅君豪攝）

周浩鼎：想污衊民建聯不是新思維吧？

周浩鼎回應黃俊瑯批評，指民建聯一向會對政府提出不同意見，反對政府做法的例子比比皆是，例如律政司今年3月建議開設編外職位推廣法治，民建聯質疑政府當局資料不足，難以令人信服公帑會用得其所，最終政府官員同意重新考慮：「按照他（黃俊瑯）的說法，難道覺得像以前一樣萬年拉布才是對？這會令我相當質疑，新思維其實也是沿用以前反對派一些拖垮政府的想法，想污衊我們民建聯，這不是什麼『新思維』吧？是『舊思維』才對。如果他真的這麼想，我會感到有些失望。」

提及UGL事件，周浩鼎指很早就已經就此事公開致歉，承認政治敏感度不足，「立法會也就此事設調查委員會，調查結果是不構成任何譴責。事件已經告一段落，如果再有人想借此事對本人作政治狙擊，更是低劣行為。」

至於曾任職財團一說，周浩鼎回應：「我在上任立法會之前，已經離職新世界。而我在企業擔任法律顧問，工作光明正大。當年攬炒派借此對本人進行污蔑誣諂，今日有人若想重施故技含血噴人，則同樣低劣。」

田北辰：醞釀過程已可交流意見 不是到最後關頭為問而問

田北辰反駁指，一個撥款項目從來不是直接交上財委會討論，而是先透過事務委員會，再到工務小組，到最後才交上財委會，短則半年長則一年，期間議員和官員會來來回回交流意見：「我就唔係最後喺財委會為問而問，想政府改乜嘢係一早同佢哋傾。例如擴建堆填區，我喺事務委員會係反對，迫到政府承諾喺其他區起焚化爐；仲有我反對撥款迪士尼，又動議用特權法查沙中線工程。最近林鄭仲點名話我成日批評政府，做議員就係要咁。」他質疑有人「唔熟政策，唔做功課，傳媒講乜就信乜」。

對於「騎牆」一說，田北辰回應：「如果極黃或極藍話我哋太中間我都可以理解，新思維咁講我真係摸不著頭腦，係唔係佢哋俾人話得多，所以要話埋其他人？我係愛國愛港理性問政，唔盲撐唔盲反，樣樣同政府講道理。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。