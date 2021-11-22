研社工註冊局成員須宣誓　狄志遠斥政治化　朱麗玲促釐清是否公職

社會工作者註冊局下月4日改選，15人角逐8個民選成員席位。勞工及福利局局長羅致光昨（21日）發表網誌，稱註冊局行使的是一種來自法例的「公權」，成員在理念上屬公職人員，《國安法》對公職人員要求應適用於註冊局成員，因此可能需要修例，確立註冊局成員須作出依法宣誓要求。

社福界參選人、新思維主席狄志遠指，不應將社工註冊局政治化，又指羅致光概念有誤，反問：「香港任何團體，甚至公司都是按照法例而成立，難道企業也是公職人員？」

另一社福界參選人、民建聯朱麗玲認為，政府應釐清註冊局民選成員是否公職人員，如政府認為成員是公職人員，就應宣誓擁護《基本法》及效忠特區。



狄志遠指將專業團體政治化 對香港專業發展有害無益

身兼社福界選委的狄志遠指，本港專業團體素來專業自主，認為社工註冊局是確保每一位社工也有認可的專業訓練及資格，同時確保在實踐社工工作時遵守專業守則，並非以政治路線作為標準。狄志遠續指，社工專業並非政治，社工註冊局更非政治團體，「過去個別成員個人的行為，不應算在社工註冊局。社工註冊局應維持為一個專業團體」。

狄志遠又點名反駁前黨友羅致光，指羅致光稱社工註冊局成員屬公職人員，屬概念錯誤，反問「香港任何團體，甚至公司都是按照法例而成立，難道企業也是公職人員？」狄認為，香港所有專業團體也是透過所屬法例成立，並在法例授予的權力下，進行專業自主管理，「事實上，有關法例的成立，正表示專業團體不是政府的一部份，不然，為何要這些法例呢？」

他認為社工註冊局與律師、醫生、工程師等專業團體無異，有關專業人士也非公職人員，正因如此才需有法所依的專業團體自我監督，「香港專業團體的自我監督一直行之有效，不應將專業團體政治化，這對香港的專業發展有害無益。」

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朱麗玲冀政府清晰界定何謂公職人員

朱麗玲接受查詢時指，須視乎社會註冊局是否公職機構，若註冊局屬公職機構，成員便擁有公職人員身份，就應宣誓擁護《基本法》和效忠特區。他認為，政府應釐清註冊局民選成員是否公職人員，如政府最終認為成員是公職人員，就應宣誓擁護《基本法》及效忠特區，認為要清楚界定何謂公職人員，才能執行有關法例。

《香港01》正向另一參選人、香港復康力量會長葉湛溪查詢，暫未獲回應。

社工註冊局下月4日改選，其中7人團隊名單中較為人熟悉的包括前學民思潮成員黎汶洛（右一）。（社工註冊局民選成員專頁）

社工註冊局由15名委員組成，當中8人屬民選委員，另外6人由行政長官委任，另1人為社會福利署代表。註冊局下月4日改選，其中7人團隊名單提及「實踐社工價值 秉持社會公義 堅守註冊自主」，名單中較為人熟悉的包括前學民思潮成員黎汶洛，以及現任註冊局成員、理大專業及持續教育學院高級講師伍銳明。

立法會選舉各界別參選人，請參閱《香港01》選舉網站。