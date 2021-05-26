7名社工刑事定罪無被取消註冊　建制圍插羅致光不檢討社工註冊局

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-26 14:04

反修例事件中有社工被捕，早前有團體向社會工作者註冊局投訴，要求取消相關社工註冊。立法會今日（26日）開會，多名建制派要求政府檢討社工註冊局的組成，建議將該局現時6名社會人士委任比例，增至高於局內8名社工，又要求將襲警等罪行加入至會被當局考慮為除牌的罪行之一。 勞工及福利局局長羅致光回應指，由2018年1月至今年4月，只有7名社工被定罪及判處監禁，其中3人已裁定無需註銷牌照，有1宗註冊局正在考慮。他又指，本港專業組織一般都以相關專業人士為主，而社工註冊局委任外間人士比例已屬最高，當註冊局按條例賦予的法定權力處理時，政府不宜干預。 多名建制派發言批評羅致光態度，質疑他沒有表態進行檢討。羅致光多次回應稱已聽到議員意見，指各議員應清楚明白，他不可能在會議當下作出政策決定，一定會在聽到意見後回當局討論。

梁志祥在立法會大會提出口頭質質詢，問及是否知悉過去3年有多少註冊社工就任何刑事罪行被定罪及判囚、多少人被取消社工註冊等。

羅致光回應指，根據社工註冊局提供的資料，在2018年1月至2021年4月，共有7名社工被定罪及監禁，暫無社工被註銷註冊身份，亦無人是時任的社工註冊局成員。當中1人正被註冊局考慮個案，兩名人士案件正上訴，1人未有申請續牌，裁定另外3人不影響註冊續期。他強調，註冊局作為法定機構，其組成、處分機制已在條例定明，政府不宜干預，但亦會建議作出要求。

羅致光：社工註冊局委任人士比例已屬最高

梁志祥質疑註冊局內8人為社工、6人為委任及一名社署代表，質疑組成有問題，形容是「官官相衛」，要求修例令社會人士在局內的比例高於社工本身。社工出身的羅致光反駁指，本港專業組織一般都以相關專業人士為主，而社工註冊局的委任比例已是最高。

工聯會陸頌雄表示，有少數社工作出違法行為，擔心這些社工透過工作關係影響社會，又指他們沒有受處分令公眾不信任，建議改組加入服務者、院校代表。羅致光回應指，制定該工作守則的權力在於社工註冊局，社會如有不滿，可向當局投訴。

麥美娟批羅致光喜歡「撩交嗌」

工聯會麥美娟批評羅致光最喜歡「撩交嗌」，指在註冊局業外人士比例的問題上，即使其他局如此，亦不代表社工註冊局沒有問題。民建聯周浩鼎批評勞福局回應令人失望，質疑註冊局有包庇之嫌，認為要將襲警等罪行加入附表之內。羅致光再表示，勞福局會聽意見，但要澄清相關社工並非無受任何懲處。

何君堯最後發言時表示，羅致光回答的態度不如教育局局長楊潤雄積極，問他到底會否做檢討工作。他向羅致光「教路」，指對方聽到議員發言後，「應表示意見很有用，並且會做」，又諷刺稱自己不應教局長做事。



羅致光聞言反駁，指在座議員應該明白，他不可能當下作出政策決定，但一定會在聽到意見後回當局討論，再作決定。