政治書籍遭下架　蘇惠良：公共圖書館有既定守則　霍啟剛未回應

公共圖書館早前將多本關於「六四」的著作下架，資深傳媒人區家麟的著作《二十道陰影下的自由：香港新聞審查日常》亦被指可能違反《國安法》或相關法律，同遭下架。

香港出版總會今（24日）舉辦功能組別「體演文出」界候選人交流會，候選人之一、明報出版社總經理蘇惠良稱不評論個別案件，認為圖書館對其館藏有既定守則，又指香港擁有言論自由，書籍出版前都毋須被審查；另一候選人霍啟剛則未有回應記者提問。



霍啟剛：選舉非政治對壘 而是實力鬥爭

霍啟剛在交流會上發言，指是次選舉不是政治對壘、而是實力鬥爭，強調在不同範疇參與政府相關委員會的工作，又自言了解政府思維，將來能更有力和有效地推動與業界相關政策。

霍啟剛認為，「十四五」規劃為香港帶來新定位，是本港建立軟實力的一大新契機，建議本港參考深圳的文化推廣工作，並以產業化為基礎，把香港打造為文體城市，達到中央賦予本港作為文化藝術交流中心的任務。

蘇惠良：來自出版界 同關注土地房屋

霍其後在社交網站發文指，「完善選舉制度」後有更大空間做實事、為業界打拼，又指今天是首次與蘇惠良一同會見業界，二人分享了很多對出版業發展的看法，同時回應很多業界朋友提問。

蘇惠良在交流會上提到，現時是香港喘氣更新的時候，認為須革新提升「體演文出」界的專業水平，又笑言出版從業員也要面對土地、房屋等問題，加入議會後會著力鬥注有關議題。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。