林鄭：中央奠定香港長治久安基礎　呼籲政協踴躍投票｜立法會選舉

港區省級政協委員聯誼會今日（22日）在灣仔會展舉辦成立15周年典禮。特首林鄭月娥、中聯辦副主任譚鐵牛、國安公署署長鄭雁雄等人出席。林鄭月娥致辭時表示，中央奠定了香港長治久安的基礎，現可集中精力發展經濟，因此她提出了北部都會區規劃，相信能實現香港融入國家發展大局的目標。她又呼籲在場的政協委員踴躍投票，積極參與立法會選舉活動。



冀北都會與維港並駕齊驅

林鄭月娥表示，香港要維持繁榮穩定，港人安居樂業離不開依靠中央，兩年多前香港受到前所未有的政治衝突，指中央頒布《港區國安法》及完善選舉制度後，奠定了香港長治久安的基礎，現可集中精力發展經濟，改善民生。她稱，香港迎來了良好局面，是𡚒發圖強、開創美好未來的時刻，因此她在今年《施政報告》中提出了北部都會區規劃，不論在空間、觀念及政策上均體現了創新思維，將與現有的維港都會區並駕齊驅，實現香港融入國家發展大局的目標。

她希望在場的政協委員，為香港與內地開門搭橋，尋持更多發展機遇。她說，今年很多省級政協委員獲授勳銜，是特區政府對聯誼會的最大肯定，呼籲政協委員踴躍投票，積極參與選舉活動，選出熱愛香港、有抱負、有能力的愛國者。

聯誼會主席鄭翔玲說，未來政協委員必定按照愛國者的五項標準來鞭策自己，做立場堅定的愛國者，擔當香港與內地的交流橋樑，聯誼會亦會成立「愛國人才庫」，加強培育及提拔有志有能的香港青年。

聯誼會會長施榮懷稱，政協委員在過去的社會事件及疫情期間，義無反顧地站在前線支持政府，聯誼會未來會協助特區解決香港深層次矛盾，並積極參與國家發展大局，就國家及特區政府發展建言獻策。