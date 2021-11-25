政圈風聲｜新思維新界西北招兵買馬　前老鴿等至少三泛民願助陣

距離立法會選舉不足一個月，多名成功入閘的「非建制」參選人近日頻頻落區，並四出尋求泛民地區樁腳的支持。據了解，參選新界西北的新思維副主席黃俊瑯，近日積極在選區尋求地區人士支持，有指已有至少3名泛民前區議員或現任區議員表態支持。消息指，屯門區議員、民主黨前黨員林頌鎧有意支持，他和其他人或有機會現身周日街站幫忙「拉票」。



新思維副主席崔定邦（右）承認，新思維正尋求泛民地區人士支持，希望能提高選舉聲勢，從而吸納更多中間或偏泛民的選民出來投票。（資料圖片/廖雁雄攝）

原定出選九龍西的黃俊瑯轉戰新界西北，硬撼民建聯周浩鼎和實政圓桌田北辰兩名現任議員。據了解，新思維主席狄志遠和黃俊瑯近日積極接觸泛民地區樁腳，現時已獲至少3名泛民前區議員或現任區議員支持。消息指，屯門區議員林頌鎧為其中一人，另外兩人分別為屯門前區議員，一位年資較深，另一位則較年輕，部分人或有機會現身周日街站一同宣傳。

新思維副主席崔定邦接受查詢時承認，新思維正尋求泛民地區人士支持，他強調希望藉此提高選舉聲勢，從而吸納更多中間或偏泛民的選民出來投票，以提高投票率。新思維與民主思路早前宣布組成聯合陣營，推介雙方支持的候選人，崔定邦稱兩個組織周日會舉辦聯合街站活動，包括花車巡遊，路線由觀塘開始，途經沙田、大埔等地區，尾站為屯門。此外，新思維與民主思路的「孖頭」橫額稍後亦會開始在地區懸掛。

民主思路與新思維周日將舉辦聯合街站活動，包括花車巡遊等。（資料圖片/盧翊銘攝）

稱民主黨中人或研幕後助選 包括介紹義工等

有新思維中人表示，新界西北為屯門區及元朗區東南部，故先尋求屯門地區人士支持，稍後再接觸元朗的泛民地區人士，相信支持人數可持續增加。至於有否接觸屯門區的民主黨人士，該人指曾接觸過他們，但引述有民主黨人擔心以黨員身份支持，認為不方便出名支持，正研究會否在不違反黨紀的情況下，為新思維團隊介紹義工或提供選情意見和分析等。

民協在屯門區現時仍有3名區議員，屯門區議員黃虹銘接受查詢時表示，沒有新思維人士接觸他。另有民協中人表明，即使新思維尋求他們支持，亦不會答應。該人強調不希望在這次選舉「落水」，以免受到千夫所指。屯門區議員江鳳儀稱，新思維沒接觸過她，又指即使有都不會幫助。另一名民主黨前區議員黃杏梅則指「無嘅」，其後僅稱「忙緊」隨後掛線。

據了解，劉卓裕近日已接觸所有荃葵青泛民區議員及前區議員，但大部分未有回覆。（資料圖片/余俊亮攝）

劉卓裕覓荃葵青樁腳支持 大多暫未回覆

另荃灣區議會前副主席、民主黨成員李洪波早前已向民主黨申請，以個人身份支持新界西南參選人、荃灣區議員劉卓裕。李洪波接受《香港01》查詢時稱，過去兩年看不到對方「有咩特別違背泛民嘅原則」，故視對方為同路人。據了解，劉卓裕近日已接觸所有荃葵青泛民區議員及前區議員，但大部分未有回覆，其中包括部份民主黨葵青區議員，以及荃灣區議會主席陳琬琛。

已參選新界西北的還有民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰；已報名參選社福界還有朱麗玲；已報名參選新界東南還有工聯會陳穎欣、民建聯陳恒鑌。

參選人名單請參閱《香港01》選舉網站。