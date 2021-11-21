泛民前區議員幕後助拳潘焯鴻　民主黨地膽申撐劉卓裕｜政圈風聲

立法會選舉下月19日舉行，自詡「中間偏黃」的中科監察潘焯鴻出戰港島東直選，硬撼3名建制派參選人。據了解，至少3名泛民前區議員或地區人士已「落水」，以幕後方式為潘焯鴻助拳，包括派出團隊義工協助潘擺街站宣傳。

近期多名「非建制派」向民主黨尋求支持，據聞荃灣區議會前副主席、民主黨成員李洪波已向民主黨申請，以個人身份支持新界西南參選人、荃灣區議員劉卓裕。李洪波接受《香港01》查時時承認消息，稱劉卓裕主動接觸他爭取支持，強調過去兩年看不到對方「有咩特別違背泛民嘅原則」，故視對方為同路人。



稱潘焯鴻義工人數「直線瘋狂上升」

立法會選舉如箭在弦，多名成功入閘的「非建制」參選人近日頻頻落區，爭取市民支持，其中潘焯鴻團隊曝光度可算是眾多參選人中最高。據了解，潘焯鴻近期積極爭取各界別人士支持，至少3名民主派區議員或地區人士，以幕後方式為潘焯鴻助選，另有一名廣受市民歡迎的知名商界人士或將表態支持潘。

一名地區人士稱，正以幕後身份為潘焯鴻助選，指不少原屬其團隊的義工，已加入潘團隊，料至少8名義工「會幫到最後」。此人稱，有很多街坊原不認識潘焯鴻，但不少人了解潘的政綱後，均稱有意投票支持。此人強調，支持潘焯鴻是基於不希望建制派當選，認為無論即使泛民如何杯葛選舉，當局亦能自圓其說地稱選舉成功，反問：「點解唔自己揀（意屬參選人）呢？」

▼立法會選舉港島東參選人▼



地區人士指選情佔上風

另一地區人士形容潘焯鴻猶如「港版柯P」，指潘正「招兵買馬」，義工人數「直線瘋狂上升」，更認為潘的選情已佔上風，「有3個建制支持，基本上（潘）漁人得利」，又認為目前應以挑戰工聯會會長吳秋北為目標。此人分析，3名建制派參選人勢「互鎅」分薄票源， 認為只要潘焯鴻成功吸引5年前曾投票支持王維基及民主思路的選民再次投票，加上3成原支持民主黨或公民黨的選民出來投票，「基本上已經能夠贏」。

李洪波（右）早前已向民主黨申請，冀以個人身份支持新界西南參選人劉卓裕。（資料圖片）

李洪波理解民主黨做法 冀「條線唔好咁緊」

數名「非建制派」參選人早前「叩門」尋求民主黨支持，民主黨元老李華明亦向該黨提書面申請，冀以個人名義支持新思維主席狄志遠參選社福界。民主黨上周三召開中委會，決定向有關參選人發出問卷，了解各人對民主黨理念、23條立法等政治議題的看法，其後再作決定。

據悉，曾任多年荃灣區議員的李洪波早前亦已向民主黨申請，冀以個人身份支持新界西南參選人劉卓裕。李洪波接受《香港01》查詢時確認消息，指他一直支持民主派參選，又指荃葵青只有劉卓裕一人參選，反問「唔通支持陳恒鑌？」

李洪波續指，「非建制」、民主派的定義是相對的，指兩年前劉卓裕參加區選時，與泛民屬同一陣營，過去兩年「睇唔到有咩特別違背泛民嘅原則」，因此會視對方為同路人，「至於嚟緊佢（劉）係點，大家就拭目以待」，又強調支持劉卓裕不代表完全同意對方的做法和理念。

至於會否以加入助選團方式支持劉卓裕，李洪波稱須視乎自己時間、對方需要，目前未決定參與程度，笑指：「如果我無時間助選，可能同街坊傾計嗰陣，就咁叫啲街坊支持卓卓。」

▼立法會選舉新界西南參選人▼



李洪波又指，理解民主黨向參選人發問卷的做法，認為若該黨在「乜都唔知」的情況下表態支持某一參選人，做法兒戲，惟希望「條線唔好咁緊、要有啲彈性」；他假設參選人須回答10條問題，若只有一條問題的答案與民主黨的理念有異，該黨亦不應因此否定該參選人。

港島東參選人包括民建聯梁熙、新民黨廖添誠、工聯會吳秋北。新界西南參選人包括民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣。立法會選舉各界別參選人，請參閱《香港01》選舉網站。