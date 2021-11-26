馮煒光：郊野公園是英人陷阱　公僕升職前先掛職新疆︱立法會選舉

立法會選舉12月19日舉行，香港再出發大聯盟今午（26日）舉辦選委會界別候選人論壇，51人競逐40個議席。大會按候選人編號將他們分成4人一組，每組20分鐘討論時事議題。選委會界別議席，回歸初年曾作為過渡安排，2000年換屆選舉後全面取消，今屆重設，並在90個總議席中的40席，由1400幾名選委投選。



由直選轉循選委界爭取連任的工聯會陸頌雄，形容今次選舉是民主協商、無吵吵鬧鬧。曾在回歸初年當選選委界議員的馬逢國，指自己是眾多參選人，唯一有此背景，認為選委界議員有獨特角色，毋須考慮個別界別、地區利益，而是從整體本港和國家利益思考，形容「呢個係非常好嘅制度」。



▼▼一眾候選人就不同議題的意見詳見下文▼▼



工聯會促每名初生嬰兒派五萬

現屆議員陸頌雄稱自己二十年從政訓練，知道地區和打工仔需要，熟悉議會和政府運作，曾與多個界別合作，包括與社福界合作推動居家安老、樂齡科技，並推動支援和保障平台經濟從業員權益，稱工聯會四人團隊將互補所長，又引用毛澤東的名詞「雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越」，指港人應有長征精神。

工聯會理事長黃國則指，他有三十年工會工作經驗，熟悉勞工、了解國情，將繼續推動解決勞工和房屋問題，又指工聯會未來會加強大灣區服務，大灣區服務社亦即將成立。曾任議員的陳凱欣強調，即使失去議員身份，過去一年仍在社區工作、急市民所急，工作貼地為民生，又指她曾做過問責官員，知道政府管治的核心問題。

三人聯同馬逢國就是否支持獎勵生育辯論。陸頌雄指人口老化問題嚴重，須正視問題，認為政府最重要是解決房屋問題，又指工聯會支持政府推出初生嬰兒津貼五萬元等措施。陳凱欣稱：「做到陸頌雄咁講，阿欣就唔止生三個」，又指全力支持政府擔當介入角色鼓勵生育。黃國認為，問題關鍵是人人樂安居，政府須思考如何製造條件，令年輕夫婦願意生育，包括應取消納米樓。馬逢國認同要刺激生育，須有足夠土地供應房屋，並保證青年就業和升遷機會。

鄧飛認為須重振愛國教育 刁勝洪指官員要更貼地

教聯會副主席鄧飛認為，須重振愛國教育，認為愛國教育具現實意義，又指立法會選舉是從行政主導下進行，選出新一屆立法會須各界要通力合作，解決深層次矛盾。前投資推廣署署長盧維思稱他愛香港，自1972年起香港已成為他的家，認為香港很多問題須重啟，強調他擁有三十年政府及公營機構工作經驗，有經驗、有熱誠。

謝偉俊指《國安法》已落實，但需妥善融入本港普通法，認為議會需要這方面人才，又指來常保留現有議員是重要的，讓議會繼續有效運作，又指來屆議會較多較保守議員，持平、中立聲音較少，他形容自己持平、中立、專業和理性，籲選委支持他，不要讓議會清一色。註冊電工刁勝洪自言是「電燈佬」，認為無論是政府官員定議員，也要更貼地。

盧維思倡最低工資升至60元 謝偉俊稱太急太快

辯論環節就輸入外勞和保障勞工權益討論。刁勝洪指香港有十多萬工人無工開，認為最關鍵的問題是工種錯配，「有人無開工，有工無人開」，有很多基層工種無人願做，認為應加強職業訓練，令年青人進入職場。鄧飛指，輸入外勞同時應設本地工人就業優先機制，長遠增加職業教育，認為須一籃子政策就此再規劃。謝偉俊指，很多行業應輸入外勞，例如建造業，又指研究輸入內地家傭，指過往政府或因「包二奶、黑工」問題，輸入家傭政策「管得好緊」，認為政府應研究輸入內地家傭。盧維思認為，應把最低工資增至60元，謝偉俊認為做法太急太快，盧反駁：「60元只係夠買一個飯盒」。

管浩鳴推動社會融和 林智遠冀把專業知識帶入議會

香港聖公會教省秘書長管浩鳴指，他是是次選舉中唯一宗教代表，指在七十年代，立法局也有委任聖公會牧師和天主教神父，又指宗教界一直在社會服務和教育上略盡綿力，希望為新議會帶入新聲音。管浩鳴指其政綱是推動社會融和和構建愛心香港，強調他一直相信家和萬事興，因香港過往充滿愛心，希望香港能重拾愛心，「唔好再吵吵鬧鬧」。會計師林智遠強調他是土生土長，在基層家庭成長，以中國人身份為榮，冀把專業知識帶入議會，提升政府管治能力。

曾靜漪指香港須融入國家發展 林筱魯：土地房屋問題必須解決

鳳凰衛視主持曾靜漪以普通話發言，稱她在香港工作30年，認為香港須融入國家發展，須把握國內外雙循環機遇。林筱魯強調土地房屋問題必須解決，他指自己是規劃師，認為須有議員熟悉有關範疇政策颬。

辯論環節就如何解決通關問題作討論，管浩鳴說：「最緊要睇內地同邊個通關」，認為若要與內地通關，須滿足內地要求，指內地有14億人口，若通關後把病毒帶入內地，將為內地造成醫療負擔，又指過往本港出現一些防疫漏洞，在香港這個人口密集城市但未有大規模爆發病毒感染，形容本港是「得到上天保守」，又指很多港人在內地也有生意和親戚，認為港人要放低成見，理解市民對「安心出行」有很多不同看法，但為了防疫抗疫，港人應同心攜手達致通關。曾靜漪稱，本港一定要先與內地先通關，強調內地控制疫情是全球最出色。

周文港倡拓闊經濟格局 江玉歡推動落實取締劏房

本身是80後的嶺大學者周文港，指自己基層出身，研究範疇涵蓋經濟、創科及教育等，提出要「拓闊經濟格局、創新教育發展、以及擴闊青年上流階梯」，強調自己堅定、有擔當，可為港人重建希望。香港律師會理事江玉歡，則指會捍衛國家安全，同樣指自己出身基層，關注土地房屋，將推動落實取締劏房。

馮煒光轟政務官抗中 倡升職前派往中國邊疆

曾任梁振英政府新聞統籌專員的馮煒光，形容參選是為了幫港人圓夢，承諾當選後為市民落實通關夢、置業夢、及培養年青人家國夢。他特別批評，公務員政務官系統「必須去殖民地化，成為真真正正服務香港及國家的骨幹」，提議甲級政務官升職前須到西藏、青海、新彊掛職半年，響應國家主席習近平「治國必先治邊，治邊必先穩藏」的戰略方針。

馮煒光又指，當選會推動在郊野公園建屋，令年青人可以6,000元呎價買樓，又指佔香港40%的郊野公園「係英國人留下的陷阱。係一個伏，我哋必須摒棄『凡是英國留下都係好制度』的落伍思想，投身到中華民族復興偉大洪流。」

陳月明倡發展跨境電商專攻內地中產市場

打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明則指，自己見證着深圳河對岸發展，將推動北都會發展，改善深港口岸地區不合理的規劃，自稱「無黨無派，係行動派」。

四人討論「國內國外雙循」，陳月明說，香港應以自身優勢參與國家研發，須發展跨境電商及口岸經濟。周文港則指，內地有逾3,000萬人擁有300萬元以上流動資產中產，4億人年收入10萬元，到2035年人數將攀升到8億人，直言「14億人做唔晒，做好中產市場，未來已非常好輝煌。」江玉歡則指，香港人不應該怕到中國，而是應經常進入中國，特別提到專業人士須把握機會。

馮煒光接着指，除了「黑暴、黃絲」抗拒返內地，還包括80年代訓練出來的政務官。他批評政務官不願考慮國家情況，「自高自大，自詡天子門生」，在通關防疫總是要另搞一套，不肯同國家對接，「響佢哋世界完全唔明白國家嘅成功。」建議以新考核制度「令他們服膺國家，做一個真正中國人，而非英國制度追隨者。」

陳紹雄：23條立法刻不容緩 吳傑莊指要做好解說

第七組討論環節就《基本法》23條立法辯論。專業及資深行政人員協會前會長、中電中國區總裁陳紹雄指23條刻不容緩，過往本港有理由、藉口不立法23條，但現在應加快立法過程，又指23條、國安法或令市民、國際社會或企業有所擔心，其中有國際企業擔心何謂勾結外國勢力，認為23條立法時，政府須多聽、多講和做好公眾諮詢。

吳傑莊指，國安法令香港由亂變治、由治變興，「中央幫香港頂住晒啲勢力」，他指23條立法相信遇到很多困難，包括須面對很多抹黑，作為愛國者應向市民解說立法好處，「市民會真正感受到當中好處」。

洪雯認為要做好前期諮詢 林順潮指要先處理假新聞

基本法推廣督導委員會委員洪雯指，23條立法一定會遇到困難，當中包括市民擔心和反對、外國投資者憂慮，西方勢力或會製造輿論壓力，甚至制裁本港。洪雯認為政府須利用不同方式做好前期諮詢，充分令各國商會明白立法需要，令外國企業安心在港投資和興業，並利用商會爭取外國支持，同時認為應利用社交媒體做好宣傳。她又說，從她的口音或已得知，她是港人口中所講的港漂和新香港人，但強調「我紮根香港，一啲都唔漂」。

眼科醫生林順潮強調，國安是頭等大事，認為政府有了2003年的立法經驗，是次立法23條「一定要準備充足」，在學校、家庭、國際也要講好23條故事，並應先處理假新聞抹黑。

劉智鵬稱香港無割讓 稱「一國兩制」歷史教育被忽略

第八組參選人辯論如何推動港人尊重「一國」，嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、歷史系教授劉智鵬指，鄧小平當年是根據歷史發展規律發展出「一國兩制」概念，國家無將把香港割讓予其他國家，1997年只是恢復行使香港主權，又指回歸前本港和內地一直在同一國家下行使兩種制度，認為這段歷史一直被忽略。他又認為只有一成高中生修讀中史和世史，令學生在認識國家非常不利，認為政府須調整和改革歷史教育，了解國家現代史、當代史和近代史。

陳仲尼、容海恩倡增加內地交流團 陳沛良：須有教材審查制度

民建聯陳仲尼認為，可增加愛國教育和內地交流團，讓學生更了解國家。新民黨容海恩同意陳仲尼的看法，認為過往暑假的交流團時間太短，認為應舉辦較長時間的交流團，例如讓學生每個學期到內地不同交流，又認為政黨和地區人士須做好宣講，並向海外社會講好一國兩制故事。香港保險業聯會前主席陳沛良認為，中國歷史教育、文化教育、愛國教育同時須加強，同時認為須加強教師團隊培練，「教師有認同感先會教好」，又指有很多教材也出現偏頗內容，強調須設教材審查制度。