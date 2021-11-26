林鄭指國家隊下周來港　體育氣氛將非常熾熱

國家隊奧運獲獎運動員下周將訪港三日，特首林鄭月娥今日（26日）提到該活動，指香港的體育氣氛屆時就會非常熾熱，又提及在中央人民政府的信任和支持下，本港2025年將與廣東及澳門共同承辦全國運動會。



她又指，現時啟德體育園的工程進行得如火如荼，她和體育界以至普羅市民都對啟德體育園在2023年落成啟用充滿期待。



林鄭月娥（右）和南華體育會主席許晉奎（左）主持醒獅點睛儀式。（政府新聞處圖片）

林鄭今日出席南華體育會的賽馬會運動場開幕典禮時，提到自己就任行政長官之初，就提出「體育及康樂設施五年計劃」，預留200億元展開一共26個項目，以增加和改善各區的康體設施。她提到，啟德體育園落成後，將可提供現代化和多用途場地，支援體育全面發展，並舉辦更多國際級的體育盛事。

林鄭表示，今年港隊在大型體育賽事表現卓越，奪得多面獎牌，指除了靠運動員自身努力和各方支持外，政府的政策導向和資源投入也不可或缺。她表示，自己已提出本港體育事業要向更專業化和產業化的方向前進，並向現役及退役運動員提供更多支援。