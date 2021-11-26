林鄭指國家隊下周來港　體育氣氛將非常熾熱

國家隊奧運獲獎運動員下周將訪港三日，特首林鄭月娥今日（26日）提到該活動，指香港的體育氣氛屆時就會非常熾熱，又提及在中央人民政府的信任和支持下，本港2025年將與廣東及澳門共同承辦全國運動會。
她又指，現時啟德體育園的工程進行得如火如荼，她和體育界以至普羅市民都對啟德體育園在2023年落成啟用充滿期待。
林鄭今日出席南華體育會的賽馬會運動場開幕典禮時，提到自己就任行政長官之初，就提出「體育及康樂設施五年計劃」，預留200億元展開一共26個項目，以增加和改善各區的康體設施。她提到，啟德體育園落成後，將可提供現代化和多用途場地，支援體育全面發展，並舉辦更多國際級的體育盛事。
林鄭表示，今年港隊在大型體育賽事表現卓越，奪得多面獎牌，指除了靠運動員自身努力和各方支持外，政府的政策導向和資源投入也不可或缺。她表示，自己已提出本港體育事業要向更專業化和產業化的方向前進，並向現役及退役運動員提供更多支援。
南華會運動場重建後正式揭幕 足球隊待理想情況或重返頂級聯賽楊德強稱國家隊訪港名單暫未有全紅嬋 運動員及隨團者申豁免檢疫國家隊12.3訪港 料有運動員體育表演示範 門票將公開發售啟德體育園主場館預製構件抵港 由中山經海路運送 將於工地組裝粵港澳合辦2025全運 鄭泳舜盼推動體育產業化 望善用啟德體育園