南華會運動場重建後正式揭幕　足球隊待理想情況或重返頂級聯賽

本地傳統足球會南華2017年自行從香港超級聯賽降班，一直於次組別聯賽打滾。位於加路連山道的南華自家球場經歷重建今日（26日）正式揭幕，會方透露，暫無意重返頂級聯賽，除非出現



從2012年開始動工重建，被本地球迷譽為「加山場」的南華體育會運動場今日終正式揭幕。球場由透水合成彷真草鋪設，質素獲國際足協認證，亦擁有1000座位的有蓋看台。南華體育會副主席盧潤森解釋，香港對大型球場「冇需要」，所以決定把球場改建成適合小型比賽或運動會的場地。

這座多用途綜合運動場，除了包括高球練習場、亦有全港唯一有蓋沙灘排球場、空中緩跑徑等設施。盧潤森透露，工程因考慮建築要求、樹木及去水等問題而延期，在賽馬會捐助的1.7億之外，南華會亦為項目投資兩億。

南華會「加山場」重建完成，今日正式揭幕。（羅君豪攝）

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南華足球隊暫無計劃升超 「球會角色被動」

南華足球隊是稱霸本地頂級聯賽最多的球隊（41次），球隊在2017/18年球季起從港超聯自降至次一級的甲組聯賽。可是縱然南華擁有一定會員基礎、資金跟自家球場，盧潤森仍稱球會暫無計劃升超。

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「我們靠足球起家，一定有這個心思、不會抹殺機會，但還未是時候。我們角色被動，如港超多球隊、多人睇，便會參加。不過今季很辛苦才有8隊（參賽），其中港會以往我們讓9球都贏的，所以整體氣氛其實不太好；（平均）每場數百人，如何為贊助商宣傳？這些我們季初亦有跟足總溝通過。」

南華在2013年贏得球會第41個頂級聯賽冠軍，是自降前最後一次在聯賽封王。（香港足總圖片）

南華體育會副主席盧潤森指球會暫未有計劃重返港超。（羅君豪攝）

盧潤森續指，自己不時到跑馬地觀看球隊的甲組聯賽賽事，但即使比賽免費入場，往往也只得少數球迷捧場，他感嘆：「唉，睇見都傷心。」並希望球隊先踢好港甲，吸引更多昔日「擁南疐」入場。

至於現擔任南華足球隊教練的名宿顧錦輝，亦表示希望擁過百年歷史的球會重返頂級聯賽。

足球隊仍需另覓球場訓練 最快下季更換主場

他認為仿真草地理想，惟透露球場仍未開放予足球隊使用，「球隊是業餘，球員要工作，早上不能練，但下午4時至11時，場地又用作高爾夫球練習場。我們暫時只在外邊找場地練習，相信開放後，也多用作舉辦足球班或活動。」

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南華名宿顧錦輝現擔任球隊教練，領軍出戰港甲。（羅君豪攝）

南華足球隊名宿如山度士（淺綠衫）等亦獲邀出席活動。（羅君豪攝）

對此，盧潤森回應時稱，高球相關收入佔比較足球場重，球會需要取得平衡。他又表示視乎球隊今季成績，最快下季申請以「加山場」作南華足球隊主場。值得一提，盧潤森透露數年前跟向國家體委建議讓南華會征戰內地聯賽，但最終未能成事。

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