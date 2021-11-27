立法會選舉下月19日舉行，協助台灣殺人案疑犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴出戰選委會界別，成為是次選舉一大焦點。「管牧」昨（27日）出席香港再出發大聯盟舉辦的選委會界別候選人論壇，論壇後他透露在拜會選委等競選活動期間，也有不少人問及陳同佳事件，「佢哋茶餘飯後講吓，有啲純粹唔係好知內情，只係八卦。」

他又透露，陳同佳離開安全屋後「無出過街」，頭髮只是自己剪。



首次參加公共選舉的管浩鳴（右二）出席論壇後笑言，不習慣出席選舉論壇，「我最怕個鐘，好彩佢無叮我」。（廖雁雄攝）

出席選舉論壇 管浩鳴自言不習慣：我最怕個鐘，好彩佢無叮我

首次參加公共選舉的管浩鳴出席論壇後笑言，不習慣出席選舉論壇，「我最怕個鐘，好彩佢無叮我」。身型高挑的管浩鳴一如以往穿上筆挺牧師服出席論壇，身型相當「Fit」且未見贅肉，被問到是否有健身習慣時，「管牧」直言：「我無做Gym」，又透露保養身型的秘訣是「基本上唔食澱粉質」，又指「（保養身型）食嘢緊要過運動」，即使不吃澱粉質也不會「唔夠中氣」。他又自爆曾是一名體重高達260磅的「肥仔」，「我以前係一個260磅嘅肥仔！不過嗰時好細個啦。」

管浩鳴提到，參選前已向六大宗教「打招呼」，若當選亦會就不同議題了解六大宗教的立場和看法。

管浩鳴今早報名參選立法會選舉的選委會界別。（鄭子峰攝）

理解市民對安心出行有「看法」 香港無再爆疫屬「上天保守」

管浩鳴昨在論壇上表示，他是今次選舉中唯一宗教代表，指在七十年代，立法局也有委任聖公會牧師和天主教神父，指宗教界一直在社會服務和教育上略盡綿力，希望為新議會帶入新聲音。管浩鳴指，其政綱是推動社會融和、構建愛心香港，強調他一直相信家和萬事興，因香港過往充滿愛心，希望香港能重拾愛心，「唔好再吵吵鬧鬧」。

在辯論環節，參選人須就如何解決通關問題表達意見，管浩鳴說：「最緊要睇內地同邊個通關」，認為若要與內地通關，須滿足內地要求，指內地有14億人口，若通關後把病毒帶入內地，將為內地造成醫療負擔，又指過往本港出現一些防疫漏洞，但香港未有因此出現大規模爆發病毒感染，形容是「得到上天保守」，又指很多港人在內地也有生意和親戚，認為港人要放低成見，理解市民對「安心出行」有很多不同看法，但為了防疫抗疫，港人應同心攜手達致通關。

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立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。