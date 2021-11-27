民建聯朱麗玲批狄志遠立場「擺擺下」　狄回贈橄欖枝｜立法會選舉

立法會選舉下月19日舉行，3名社福界參選人出席《香港電台》選舉論壇，民建聯朱麗玲在送禮環節向新思維主席狄志遠送贈一部拍子機，指有社福界同工和街坊質疑狄志遠立場搖擺不定，「有啲佢又話係非建制，又向譚耀宗攞提名，有時又向泛民、民主黨爭取支持」，故贈對方拍子機，希望狄「唔好擺下擺下」、有堅定立場。

狄志遠則向朱麗玲回贈橄欖枝，指雖在民主問題上立場不同，但在福利政策的立場應相同，期望日後在立法會或其他平台，與民建聯等政黨團結一致為弱勢爭權益。



研社工註冊局成員宣誓 狄：堅決反對

另一候選人、香港復康力量會長葉湛溪則指，朱麗玲接受訪問時被問到較對手有何優勢，她僅稱比對方年輕，被問到有關整筆撥款的問題時，則稱背後強大團隊支援，質疑對方「無乜heart」，因此將「善」字送予朱麗玲。

勞工及福利局局長羅致光日前稱，研究要求社工註冊局成員須宣誓擁護《基本法》和效忠特區。狄志遠稱堅決反對做法，形容做法把註冊局政治化，強調註冊局是專業團體，並非公職機構，又指本港有數百個諮詢委員會，反問：「係咪有公眾參與就要宣誓，咁不如全港市民宣誓啦？」又指一旦要求成員宣誓，猶如為社工戴上金剛圈，造成很大壓力。

狄志遠向朱麗玲回贈橄欖枝，指雖在民主問題上立場不同，但在福利政策的立場應相同，期望日後在立法會或其他平台，與民建聯等政黨團結一致為弱勢爭權益。（香港電台截圖）

朱麗玲：若註冊局成員屬公職 便有需要宣誓

朱麗玲反駁狄志遠，指立法會議員也要宣誓，反問：「係咪議員就以後唔敢講嘢？」朱麗玲指政府應釐清註冊局成員是否公職人員，若成員非公職人員，宣誓則是多此一舉。

勞工及福利局上月向立法會提交文件，建議將危害國家安全罪行納入《社會工作者註冊條例》附表2，相關罪行定罪者除非獲社會工作者註冊局全體成員同意，否則不可任社工。狄志遠指，社工註冊是專業範疇，現在已有程序犯事及失德社工，無必要在條例上特別標籤《國安法》，又認為法例不應凌駕註冊局的獨立性，強調現行註冊局條例及組成行之有效。朱麗玲則指，現行註銷社工註冊門檻高，須全體註冊局成員一致才能通過，認為若社工觸犯嚴重罪行會影響社工聲譽，認為業界須正視有關問題。

葉湛溪則認為，香港奉行普通法和無罪推定，認為政府應尊重法律和註冊局的專業判斷，直指：「相信國家都好尊重法津。」

朱麗玲在送禮環節向新思維主席狄志遠送贈一部拍子機，指有社福界同工和街坊質疑不知狄的立場為何，「有啲佢又話係非建制，又向譚耀宗攞提名，有時又向泛民、民主黨爭取支持」。（香港電台截圖）

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