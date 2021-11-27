譚香文否認「投共」　稱民主立場始終如一：我無轉軚｜立法會選舉

立法會選舉12月19日舉行，3名九龍中候選人今早（27日）出席商台選舉論壇。九龍城區議會主席楊永杰質疑黃大仙區議員譚香文屬「搞事派」，又稱有泛民支持者認為她是「投共」、「奶共」，譚香文否認屬「搞事派」，強調自己民主派的立場始終如一，支持一人一票雙普選，希望進入議會為香港做好民生工作。

民建聯主席李慧琼質疑譚香文立場飄忽，又指她近日眾籌成績不理想，譚香文反駁指：「我眾籌籌得兩日咋！」，又稱自己民主派立場堅定，「我立場無飄忽過，我無轉軚。」



李慧琼稱譚香文眾籌成績不理想 譚：「我眾籌籌得兩日咋！」

楊永杰稱他不認同譚香文的政治立場，認為她是「反對派」和「搞事者」，但很多泛民支持者批評譚「奶共、投共」，是「民主二五仔」，「我畀個機會你解釋，你到底係反對派定奶共派？」譚香文強調其民主派的立場始終如一，支持一人一票達至雙普選，「我唔係搞事派，我係為市民做好民生工作，為市民爭取雙普選。」

李慧琼指有市民質疑譚香文過去曾加入公民黨、前綫及人民力量等，政治立場不穩定、飄忽，譚香文稱她沒有改變政治立場，所加入的都是泛民政黨，「我立場無飄忽過、我無轉軚…..公民黨同前綫都係泛民主派政黨，並不是建制喎，何來飄忽？何來立場唔堅定？」

李慧琼指出譚香文近日發起的眾籌成績不理想，譚香文反駁稱：「我眾籌籌得兩日咋李議員！」，又稱有很多市民親身到辦事處捐款，「要總體嚟睇，唔係一兩日放個嘢（眾籌）喺Facebook就有效果。」她又相信市民支持一人一票雙普選，會踴躍投票。

譚香文問梁振英做得比林鄭好？ 李慧琼：唔係睇人

譚香文稱李慧琼過去曾任行會成員，但當時並無推動行政改革，質疑她現時才提出改革是喊口號取悅選民。李慧琼說，過去香港出現困局源於沒有改革行政，故步自封，加上議會內有很多「攬炒派」逢中必反，阻礙了很多改革方案，因此在新時代下，有穩定的社會環境，應進動行政改革。

她再追問是否委任李慧琼擔任行會成員的梁振英做得比林鄭月娥更好，李認為「唔係睇人」，過去深層次問題未能解決的主因在於香港一直「食老本」，沒有改革行政制度。

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楊永杰稱倘當選可兼顧區議會主席

譚香文質疑楊永杰若當選如何兼顧九龍城區議會主席及立法會議員兩職，批評他背信棄義，以區議會主席身份做踏腳石。楊永杰稱認為兩者並不矛盾，他可以兼顧，有不少地區問題需要立法會解決，區議會主席身份亦令他更容易收到居民訊息。

李慧琼問到楊永杰如何推動香港成為國際創科中心，楊認為是最重要的是人才，目前香港人才政策不及深圳及珠海等地，亦需要推動創科成果產業化。楊永杰問李慧琼如何達至「告別劏房」，李稱民建聯爭取在10年內大幅改善劏房戶環境，需要大量興建公屋，增加已劃為公營房屋的地積比，短期內以過渡性房屋紓緩住屋困境。