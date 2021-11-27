立法會選舉｜聶德權：公務員有責任做好選舉　公務院學院12月成立

立法會選舉下月19日舉行，政府將於三個與深圳接壤的邊境口岸增設投票站，讓未能回港的合資格選民投票，公務員工會聯合會早前批評安排倉卒，工作人員要在清晨時分到達邊境投票站有困難，工作人員更可能難回自己區內投票。

聶德權今日（27日）在電台節目表示，已掌握同事的意見，並向選舉部門反映，但強調作為政府僱員，有責任合力做好選舉，而他日前亦有向工會和各部門首長「谷票」，要求他們呼籲同事們投票，強調投票亦是公務員的責任。

他坦言，今年的公務員流失量較往年高，但形容是「可以接受」和「預期之內」，將會繼續招待和培訓，又指公務員學院將於下月中前成立，下周將會開始招聘公務員學院院長，預料明年上半年便可上任，將會加強對同事有關憲制和基本法等的培訓。



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聶德權早上在商台節目《政經星期六》表示，日前已與主要的公務員工會和評議會同事開會，聆聽其訴求，並向他們宣傳「今次係完善選舉制度後第一次立法會選舉，所以係好重要，同埋意義係非常重大，亦都係貫徹『愛國者治港』原則，所以公務員作為政府團隊有責任做好佢，我都相信同事會盡力將有關工作做好」。

他續指，已聆聽在參與選舉工作上的意見，並已向政制及內地事務局及選舉事務處反映，強調有關部門會盡力作出合適安排，包括到口岸票站工作的安排，以及期間膳食的問題。

聶德權亦不忘「谷票」，透露已促請工會和政府部門的首長，積極呼籲同事踴躍投票，強調投票是盡公民責任之餘，屬於公務員團隊一員亦是有責任將有關舉措落實。

他又在訪問中披露公務員學院的細節，將於觀塘興建學院，當局已就工程招標，冀明年能開始動工，期間會在下月中前成立學院， 將現時位於北角的公務員培訓處改為公務員學院的臨時院址，下周亦會出招聘廣告招募院長，以內部和公開招聘的形式找出人才，預料明年上半年便可到任。

他指，公務員培訓諮詢委員會早前已檢視培訓框架和內容，並提出建議，包括國家事務、憲法、基本法、憲制秩序的培訓，領導力、創新及科技應用，以及國際視野四大範疇，更新課程將會陸續推出，而過去一段時間，當局亦已加強高層，甚至首長級公務員在憲法和基本法方面的培訓，亦將會舉辦專家系列講座。

被問到公務員流失量，他坦言，「辭職比例係比往年嚟講多咗，但整體上嚟講係都可以接受嘅」，形容有關情況是「預期之內」， 將會繼續招聘人才和培訓工作，改善工作環境。