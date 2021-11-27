繼承火影健　鄧家彪Cosplay鬼滅　促建東九龍過山線｜政壇諸事町

立法會選舉下月19日舉行，出戰九龍東直選的工聯會九龍東總幹事鄧家彪今（27日）到秀茂坪召開記者會，發素多項交通政綱及倡議。爭取重返議會的鄧家彪相當「落力」，穿上人氣日本動漫《鬼滅之刃》的服飾，化身「彪柱」。「彪柱」稱，希望進入議會後將積極推動多項交通政策，包括擴闊新清水灣道、落實「東九龍過山線」等，以改善九龍東交通問題。



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「彪柱」出絕招「彪之呼吸」

九龍東直選競爭激烈，五名參選人角逐兩議席。鄧家彪聯同工聯會榮譽會長陳婉嫻今（27日）落區。鄧家彪模仿日本動漫《鬼滅之刃》角色，以「彪柱」裝扮現身並發佈交通政綱。他表示若成功進入議會，將積極解決九龍東的交通問題，推動「東九龍過山線」、爭取建設秀茂坪港鐵站，又稱要使出絕招「彪之呼吸 - 第十型 - 過山線」，主動聯絡多位鐵路專家進行多次會議同實地考察，務求加快政府研究及落實「東九龍過山線」的進度。

鄧家彪期望能夠擴闊新清水灣道，解決彩雲交通問題，同時擴闊將軍澳道，解決繁忙時間藍田交通擠塞問題，並建議加快興建T2主幹道分流、增設無障礙設施連接牛池灣等。

鄧家彪今（27日）模仿日本動漫《鬼滅之刃》角色，以「彪柱」裝扮現身秀茂坪並發佈交通政綱。（鄧家彪Facebook)

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黃國健曾扮火影忍者 網民戲稱「火影健」

工聯會過往多次Cosplay動漫人物拉票，行會成員黃國健在2012年參選九龍東直選時，Cosplay火影忍者、手持暗器在藍田拉票，成為一時佳話，黃國健亦因此被網民戲稱為「火影健」。

九龍東直選參選人還包括顔汶羽、陳進雄、胡健華、李嘉欣。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。