工聯會倡生1個派5萬元　盧維思：最低時薪須加至$60︱立法會選舉

立法會選舉選委會界別51名候選人參加論壇，各自表述社福議題等政策立場，工聯會陸頌雄於討論「獎勵生育」時，建議港府為每名初生嬰兒派錢5萬元；陳凱欣隨即稱「做到陸頌雄咁講，阿欣就唔止生三個」，又指全力支持政府積極介入鼓勵生育。



工聯會黃國則指，要鼓勵生育關鍵是人人樂安居，政府須思考如何製造條件，包括應禁止興建納米樓。馬逢國認同要刺激生育，須有足夠土地供應房屋，並保證青年就業和晉升機會。



論壇雖設辯論環節，由主持人抽出議題，候選人可互相提問，但幾乎所有候選人都只是各自表述，未有互相質問，甚少火花。前投資推廣署署長盧維思，在這個環節討論勞工權益時，認為應把最低工資增至60元，同場的現任立法會議員謝偉俊反駁做法太急太快，盧隨即回應：「60元只夠買一個飯盒」，成為少有的對答場面。



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抽議題辯論未見交鋒 論壇上多各自表述

辯論的議題之一，是「香港在10年內解決劏房問題是否可行」，參與辯論的工聯會麥美娟、民建聯陳凱榮、孫中山家族第5代後人孫偉勇、及團結香港基金副總幹事黃元山，都沒互相交鋒，只是各自「交波」表述，四人均指不是「是否可行」，而是一定要做。

麥美娟指解決劏房要坐言起行，因劏房不單是土地問題，亦涉及貧窮問題，指市民工資增幅追不上樓價升幅是根源，強調當中衍生的跨代貧窮更加需要解決。陳凱榮則分析箇中原因，其一是交通問題，有人需要就近上班而在市區租住劏房，其二是輪候公屋的市民。他認為除要令交通及就業匹配之餘，也要正視劏房居民的心理壓力，作適當處理，長遠要提高公屋供應。

候選人各自就告別劏房開方

孫偉勇表示，要劏房在10年內消失，首要在短期內將過渡性房屋增至5萬伙，又承諾進入議會後，會成立劏房工作小組，馬上推出管制條例，規管居住面積、租金等。黃元山指，公營房屋興建進度大落後，「欠13條彩虹邨、2個太古城」，未來要短時間內提供12萬個單位，長遠要增加至19萬伙，才能有效將輪候公屋時間大幅縮短。

麥美娟補充指很多人在市區工作，要他們住得太遠並不可行，因此應在市區加建公屋。黃元山則以馬頭圍道項目為例，指地皮原可興建1,000伙公屋單位，但因搬不走漁護署部門而只能興建過渡性房屋，認為政府再墨守成規一定解決不了劏房問題。陳凱榮則指可以官商民合作，改裝未有實質用途的大廈，讓有需要家庭入住。

謝偉俊倡研究引入內地家傭

另一辯論議題是「輸入外勞和保障勞工權益」，謝偉俊提到，很多行業都應輸入外勞，例如建造業，又指過往政府或因「包二奶、黑工」問題，輸入家傭政策「管得好緊」，認為現時應着手研究開綠燈。鄧飛則指，輸入外勞同時應設本地工人就業優先機制，長遠增加職業教育，認為須一籃子政策就此再規劃。

刁勝洪則指，香港有十多萬工人無工開，認為最關鍵的問題是工種錯配，「有人無開工，有工無人開」，有很多基層工種無人願做，認為應加強職業訓練，令年青人進入職場。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。