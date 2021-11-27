陳智思：疫苗氣泡為全球大方向　政府沒有強逼市民接種

行政會議召集人陳智思今（27日）見傳媒時表示，本港必須鼓勵更多市民接種疫苗，以通關及復甦經濟。他認為市民對「疫苗氣泡」有大反彈是一種過程，強調政府沒有強逼市民，相信全球都走同一方向。



近日有傳政府可能擴大「疫苗氣泡」，要求堂食、進入戲院、健身室等場地的人士，必須接種至少一劑疫苗。行政會議召集人陳智思認為，不接種疫苗便無法解決疫情，且全球多國都走相同方向，香港亦無可避免。

陳智思相信，市民對此有反彈會是一個過程，強調政府沒有強逼市民接種疫苗，只是去某些地方會有所要求，多個歐美國家均有相似做法，屬全球大方向。他認為須達八至九成的疫苗接種率，政府才有信心開關讓海外人士來港，才能復甦經濟。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

譚耀宗：打針是往返內地的前提 惟不能強制接種

全國人大常委譚耀宗表示，與內地通關的前提是往返內地者必須打針，認為相關要求能鼓勵市民接種疫苗，但認為政府不能完全強制市民打針，但可努力研究如何推廣疫苗接種，又建議派出流動接種車，以助市民打針。對於政府擴大使用「安心出行」的範圍，譚耀宗認為，做法可助銜接與內地健康碼，料健康碼技術已完成「七七八八」，待中央政府確定通關安排。

有消息指政府將於三個口岸設立法會選舉投票站，有公務員認為做法過於倉卒，譚耀宗認為，於邊境設票站屬新嘗試，但相信「一定處理得來」。