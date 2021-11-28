立法會選舉︱九西馮檢基遭建制圍攻　鄭泳舜嘲：你無盟友無朋友！

立法會選舉九龍西地區直選3名候選人，包括民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣及非建制派馮檢基今日（28日）出席商台的選舉論壇。前民協成員馮檢基遭兩名競爭對手重點「招呼」，鄭泳舜嘲笑馮「無盟友無朋友」，昔日的同路人已離開他；梁文廣則指馮於《基本法》第23條立法上立場搖擺，是「今日的我打倒昨日的我」。



馮：條文如符合《約翰內斯堡原則》會支持

今場論壇中，「火藥味」集中在互相質詢部分，但兩名建制派的對答非常友好，二人談及通關、疫情等議題，不時有「我都好同意文廣你所講」、「多謝阿舜你嘅問題」等語句。凡涉及馮檢基的提問都事必「疊聲」激辯。

梁文廣問馮檢基關於23條立法的立場，會否支持盡快立法，馮檢基回應指這是《基本法》下特區的憲制責任，他只會支持符合《約翰內斯堡原則》，保障人權、言論自由和獲取信息自由的23條立法。

梁文廣質疑馮檢基於2003年曾表達強烈的反對聲音，現時則支持立法，是「今日的我打倒昨日的我」，馮檢基即時打斷：「你錯了！」要求對方不要斷章取義，重申只會支持符合《約翰內斯堡原則》的條例草案，而2003年的方案不符合。

梁文廣再問如能符合以上原則是否就會支持立法，馮直接回答指「如符合就會支持」，梁諷刺馮檢基現時的政治立場已不是回歸初期主張的「又傾又砌」，而變成「齋傾唔砌」。

梁文廣問到馮檢基有關《基本法》第23條立法的立場。（資料圖片）

鄭嘲「後生仔都唔幫你衝喇」

鄭泳舜則質疑，馮檢基曾自稱民主派內的「中場」，負責「交波」給前鋒衝鋒陷陣，但現時「同路人都同你決裂」，笑問對方「到底打咩位，又可以交個波俾邊個？係咪加入埋我哋建制派呢條隊？」馮檢基反駁指，建制派和政府才真的是「同一隊波」，還兼任球證，舉例指《逃犯條例》爭議與政府站同一陣線，但到撤回時又支持：「咁我仲使乜選你？選林鄭得啦！」

鄭泳舜指，民建聯從來不會盲撐政府，批評政府的事例比比皆是，他又質疑馮檢基「無朋友無盟友」，當日「離開同路人，搞到自己內訌，支持者都離開左你」，更反問對方「你有冇檢討過自己？你可以交個波俾邊個？𠵱家啲後生仔都唔幫你衝喇！」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。