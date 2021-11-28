港島東參選人首正面交鋒　潘焯鴻撐公民提名　梁熙質疑違基本法

立法會選舉直選激戰區港島東4名候選人，今日（28日）早上於商台選舉論壇首度同場正面交鋒。該區唯一非建制候選人、中科監察潘焯鴻回應有關雙普選提問期間，表明支持在符合《基本法》循序漸進的前提下，一步步推進政改，達到最終方案包含公民提名的目標。



吳秋北：如政府無法兌現承諾必須問責

4人按照候選人編號依次提出其政策主張，民建聯梁熙關注通關名額、公屋輪候時間、海濱改善工程、公營醫療診所、舊區更新等議題；新民黨廖添誠關注土地房屋、教育、23條本地立法、共同富裕等議題；工聯會吳秋北關注分配公義、貧富差距等議題；潘焯鴻關注修補社會撕裂、推進雙普選等。

論壇前半部分較為平和，由主持人抽出當區居民的關注，議題遍及醫療、疫情、限聚令、土地房屋等。其中潘焯鴻回應問題時，強烈批評政府盲目執行防疫措施，認為近日公布收緊安心出行使用、拒絕放寬限聚令，都是做得過多；近日非洲出現變異病毒，政府只禁來自當地的人入境，但生蠔等冷藏物品又可以入境售賣，最終都是有漏洞。他認為，如果官員辦事不力就應該問責。

有市民不滿建制派過往只懂支持政府，而新選舉制度民主程度有所倒退。梁熙回應指，新席會有90席，更具廣泛代表性，過去直選席位很多，但只有兩極化和拉布，未來應聚焦民生。

吳秋北分別回應醫療和房屋問題，他指會支持引入海外培訓醫生、加強基層醫療，在每區設立社區康健中心，以及要求政府加快土地開發的進度，認為如政府兌現不到承諾必須問責；廖添誠要求政府加強支援中小企、收窄貧富差距、加快屯門內河碼頭發展、釋放港鐵站上蓋土地作為居屋等。

4名候選人都關注到房屋問題，其中吳秋北、潘焯鴻特別提到官員如辦事不力應該問責。（資料圖片）

梁熙質疑公民提名不符基本法 潘：如獲社會支持可適當修改

在互相質詢時間，4人提問開始變得尖銳。梁熙問到潘焯鴻，所支持的雙普選是否包括「公民提名」，潘焯鴻指目前到2047年為止尚有不足6屆立法會，他希望每屆立法會起碼有一次政改方案，真正做到《基本法》所寫的「循序漸進」，他支持最終方案包含公民提名的元素。「我肯定支持由公民提名，一人一票選特首，在立法會方面也是同樣道理。」他提到，較早前取提名入閘立法會也遇上很大困難，認為情況不理想。

梁熙質疑公民提名不符合《基本法》第45條要求，潘焯鴻認為：「《基本法》並不是鐵板一塊，是一步一步達到（普選）的，去到社會氣氛、社會共識上有足夠的支持，我相信是可以作適當的修改。」

特首林鄭月娥。（資料圖片）

廖添誠批林鄭「乜嘢都冇做過」

廖添誠回應潘焯鴻提問時，強烈批評特首林鄭月娥在任發展局局長期間無甚建樹，「乜嘢都冇做過呀」、「所以佢民望咪低囉、所以佢施政咁困難」，承諾如能進入議會將督促政府按長遠房屋策略的目標工作。潘焯鴻追問如何問責、如政府辦事不力會否支持彈劾林鄭月娥，廖添誠未有正面回應，僅稱政府部門必須解決問題。

吳秋北繼續關注工人權益，特別提到在「平台經濟」下，有一些平台因欠缺監管，鑽法律空子逃避僱傭關係，認為這些平台以很低門檻的社會之源進入市場，有社會責任保障工人權益，批評上述做法非常不道德，政府必須嚴厲執法。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。