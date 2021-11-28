立法會會計界｜被狙擊擁英加居留權　民建聯黃俊碩：認真考慮放棄

立法會選舉下月舉行，選舉論壇陸續舉行，其中在會計界功能界別，民建聯候選人黃俊碩被對手多番質疑擁有英國及加拿大居留權，他表明會考慮放棄。



黃宏泰質疑黃俊碩靠父親上位

論壇由無綫電視舉辦，4名參選人黃宏泰、翁健、文思怡及黃俊碩輪流發起自由辯論。其中2號候選人、報稱「非建制、非泛民」的翁健問到，黃俊碩擁有英、加居留權，如何取信港人有足夠承擔服務香港，黃俊碩回應指一出生就在加拿大，父母又有英國居留權，是以擁有兩地居留權，但稱無損立法會的工作，他亦已經獲資格審查委員會確認資格，強調一向愛國愛港。翁健再追問黃俊碩會否放棄相關居留權，黃俊碩表示：「我會認真考慮。」

本場論壇中，1號候選人、灣仔區議會主席黃宏泰表現最為進取，先後向多人發炮。他先問黃俊碩有民建聯背景，日後到底是為政黨利益還是業界服務，又笑指對方父母地位顯赫（黃俊碩父親為資深會計師黃龍德），報名參選時須父母陪同：「我由小學以後報名都係自己去㗎！」業界或會質疑他是憑「裙帶關係」上位。

黃俊碩反駁指，作為專業人士，所有會計師，都是思想獨立的人，而政黨背景可以補充一些單打獨鬥的不足，因為有事時可諮詢黨內的意見。翁健隨即反問：「原來你係先諮詢黨內意見，唔係先問業界？」黃俊碩回應指，大家都應該從香港整體大局利益出發，不論政黨、業界都是一樣。

「會計妹」被質疑「一蚊開公司」做爛市

外號「會計妹」的文思怡亦是論壇另一焦點。黃宏泰和翁健先後批評，文思怡的公司以「一蚊開公司」作生意招徠，實則是「做爛市」，兼有損業界形象，黃宏泰指：「酒樓就做一蚊一隻雞，你同我一蚊一公司，成行都俾比你整死呀！」又指如果畢業生找會計工作，僱主或會表示「你值一蚊架咋，做咩要加人工俾你？」

文思怡澄清，「一蚊開公司」的優惠只是針對初創業人士，如果已創業者不會再有此優惠。