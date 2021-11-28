街站開咪駁火　黃俊瑯批民建聯無為　周浩鼎回敬：呃人的假思維

立法會選舉下月舉行，新界西北地區直選兩名候選人、新思維黃俊瑯和民建聯周浩鼎，今日（28日）於屯門街站駁火。黃俊瑯批評周浩鼎於5年立法會工作無建樹，民生問題惡化；周浩鼎反駁指民建聯政績有目共睹，批評對方「根本不是什麼新思維，是舊思維、假思維、呃人的思維。」



周：同攬炒派朱凱廸有乜分別？

周浩鼎於下午1時許在屯門仁愛廣場外擺設選舉街站，要求盡快通關及做好聯防聯控工作，期間有長前來控訴強制使用安心出行應用程式很不方便，為何不能用八達通，「老人家袋慣（八達通卡）㗎嘛」，周表示會盡力爭取便民的方式。

未幾黃俊瑯到達現場，開咪大肆批評民建聯議會工作，指過去一年立法會財委會平均46分鐘通過一項目，建制派主導議會下公屋輪候時間、長者院舍輪候情況沒有改善，收地賠償也傾向大財團，希望市民可支持新面孔監督政府，「如果立法會入面90個都係民建聯、係周浩鼎，大家就好大鑊㗎喇。」

隨後兩人於街站「疊聲」隔空駁火，周浩鼎回敬對手，指民建聯過去一向有監督政府和幫助弱勢市民，如2018年爭取為寮屋區租戶提供更快的特惠補償，協助安置。他批評黃俊瑯靠「污蔑、抹黑、含血噴人」爭取支持，形容黃「還是沿用舊的那一套拖垮政府的想法，這根本不是什麼新思維，是舊思維、假思維、呃人的思維！和以往『攬炒派』朱凱廸有何分別？」

周浩鼎在屯門擺街站。（張浩維攝）

黃俊瑯：話人「攬炒派」係撕裂社會

周浩鼎於街站後向記者補充，以往「攬炒派」正正是以「不公義」為藉口，阻礙政府發展工作，動輒拉布。「我聽剛才3號仔（黃俊瑯候選人編號）的論述，內裡那一套想法根本和朱凱廸無分別，不要稱自己作什麼新思維！」他指，雖然黃已取得資格審查委員會確認參選資格，但認為將這種工作風格帶入議會，結果還是和以前的反對派一樣。

黃俊瑯反駁，民建聯作為立法會第一大黨，在議會多年工作「大家有眼見」，「公屋輪候平均時間6年，7,000個老人家等安老院舍等到離世都未等到，這難道不是事實嗎？」他認為這正是政府和民建聯辦事不力的結果。黃俊瑯又指：「如果批評政府和建制派就是拖垮政府，那我也無話可說，可能這就是民建聯一貫的做法吧……說別人是『攬炒派』，根本是撕裂社會，不需要用到這些字眼。」

新界西北候選人尚有實政圓桌田北辰。