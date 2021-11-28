葉劉參選政綱：三招改革公務員系統　倡延長服務年齡至65歲留人才

近年多次在建制派批評公務員時反駁的新民黨主席葉劉淑儀，將於下月立法會選舉競選港島西議席。她更特意就改革公務員方面提出獨立政綱，建議加強公務員對國家的認識及歸屬感；簡化公務員升遷及處分解僱程序，以加強公務員的問責性及上進心；統一延長公務員服務年齡至65歲，以留住更多人才。



AO出身的新民黨主席葉劉淑儀早前亦曾表示，改革之後公務員不應論資排輩，而是應按「能者居之」原則選拔人才。（資料圖片／張浩維攝）

葉劉淑儀今日（28日）在facebook刊登選舉廣告，再次讚揚公務員團隊，指他們一向以行政效率高見稱，特別提到政務官（AO）作為特區政府的管治核心團隊，不少複雜的政策制訂及法規草擬工作都由「熟手」的政務官操刀。

葉劉認為，以往公務員欠缺與內地部門及官員接觸的經驗，不了解國情，不了解內地制度，對國家歸屬感淡薄，才未能準確落實「一國兩制」。她指，在公務員宣誓後，公務員學院還有很多工作要做。

信公務員60歲富有活力 退休年齡可延至65歲

針對公務員「鐵飯碗」，葉劉認為雖有令公務員工作無後顧之憂的好處，但亦因而會留住「表現平平」的人士。她建議簡化該升遷及處分解僱程序，進而令有才能有潛質的公務員及早獲得擢升。

最後，葉劉提到，過去公務員及紀律部隊只要年屆指定退休年齡，便須退休。她認為隨着醫學進步，人們活得健康、壽命延長，認為大部分60歲年齡段的公務員仍富有活力，而且累積了豐富經驗，認為就此退休非常浪費，所以建議政府統一延長公務員服務年齡至65歲，留住更多人才。

港島西地區直選的參選人還有方龍飛、陳學鋒。立法會選舉各界別參選名單，按此參閱《香港01》選舉網站。