立法會選舉︱盧文端：中央視煽動白票、杯葛為外國干預及黑暴延續

全國僑聯副主席盧文端於《明報》撰文，指下月舉行的立法會選舉投票率爭議，對於中央來說最重要的不是升高走低，更不是所謂「加權」計算的數字遊戲，重點在於「外國勢力的插手干預」。他認為在中央眼中，杯葛選舉、煽動投白票等種種敵對行動，是外國勢力及香港本地反中亂港勢力有組織干預、破壞選舉的行動，是「黑暴」、攬炒香港的延續。



盧：外國勢力「老羞成怒」 視投票率為「攬炒」工具

盧文端指，隨著新選舉制度的落實，外國勢力培養多年的反中亂港勢力在立法會將再無一席之地，在香港也會失去影響力，外國勢力多年來在香港的龐大「政治投資」自此「付諸東流」：「他們利用香港牽制中國發展就沒有那麼順手了，他們在香港翻雲覆雨的年代已經成為過去，自然會老羞成怒，無所不用其極地干預、破壞選舉。」盧認為，香港的投票率問題已經被反中亂港勢力高度政治化，作為打擊新選舉制度的工具，以延續他們「攬炒」香港的策略，中央不能不高度關注，香港社會也需對此保持必要的警惕。

盧補充，完善香港選舉制度及落實「愛國者治港」原則，事關國家安全和香港的長治久安，中央不能容許反中亂港勢力肆意妄為，必然強力反制，絕不手軟。他特別提醒傳統泛民，有一些人就今次立法會選舉採取的「軟對抗」行動，須小心行事，知所行止，不可成為外部勢力打擊新選制的棋子。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。