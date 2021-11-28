立法會選舉｜唐英年罕現身深水埗助選　讚鄭泳舜關心劏房居民

立法會選舉下月19日舉行，不同黨派參選人趁周日落區擺街站宣傳，其中在九龍西爭取連任的民建聯鄭泳舜今日（28日）在深水埗擺站，更邀得全國政協常委唐英年助陣。

原來鄭泳舜與唐英年過去早有合作，他提到唐英年一向關心深水埗劏房問題，曾與他一同到訪區內舊樓；唐英年稱讚鄭泳舜一向關心深水埗居民，呼籲選民支持。



唐英年（左）為鄭泳舜拉票。（民建聯直播截圖)

鄭泳舜在街站指，過去他擔任區議員時，唐英年已關心區內劏房問題，兩人曾一同探訪深水埗的舊樓，而3年前舉行九龍西補選時，唐英年亦有支持他。他提到，唐英年現在是西九文化區董事局主席，而他在自己「樂活政綱」亦提出，希望加強文化、藝術方面的工作，令深水涉、油尖旺一帶變成文化藝術社區，所以今日特意請唐英年為他站台。

唐英年則說，已一段時間沒到深水涉探訪，指鄭泳舜由擔任區議員到晉身立法會，一直關心深水埗居民各種事情，大讚他年輕有為，有心服務社會，呼籲大家在選舉日帶同家人投票，支持鄭泳舜。

街站直播期間，不少市民希望與唐英年合照，似乎頗受歡迎。立法會選舉九龍西地區直選參選人包括梁文廣及馮檢基。