李小加倡北部特區法　行「一港兩制」吸內地制度　籲港人放棄偏見

特首林鄭月娥在《施政報告》提出發展北部都會區，港交所（00388）前行政總裁兼全國政協委員李小加接受傳媒訪問時指，本港現行制度的「老框架」窒礙發展，故提出「一港兩制」概念，建議在該區以「北部特區法」吸收內地優良的政策，推進北部都會區發展。

他認為，港人要放棄以前認為內地東西不好的偏見，「內地有很多東西是好的，也有很多東西不好，你有新的框架就把好東西拿過來。」



李小加倡議，建立「北部特區法」在北部都會區建立新的發展方式。（資料圖片）

稱「一港兩制」非政治體制更

李小加接受《信報》訪問時表示，對北部都會區計劃印象深刻，相信對本港土地、資源、房屋及規劃發展都有幫助，但認為其中需要以高度現實主義方式落實，包括摒棄個別會嚴重影響發展，同時制約資源重新配置的現有制度，並吸納部分內地的優良制度。

李小加提出，日後香港有如成為「南香港」及「北香港」，北部都會區就是「北香港」，由「北部特區法」建立新的發展方式，因他相信「老框架」會成為不想做事的人不作為的藉口。「一港兩制」下，北部都會區以外的「南香港」則維持現狀。

他強調，所謂「一港兩制」只是管治制度的改變，而非政治體制的變更，強調香港一定要維持一國兩制及普通法制度，繼續擔當連接中外的「轉換器」角色。

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認同張欣宇發展北都政綱

新一屆立法會明年初就任，李小加相信首要工作正是推進北部都會區。本身是選委的李小加提名了參選新界北的「香港新方向」張欣宇，他稱認同張欣宇為基層服務及支持發展北部都會區的政綱；至於對方曾是2019年「831事件」的港鐵太子站經理的身份，李稱「沒有這個敏感度。」

立法會選舉新界北地區直選候選人還包括劉國勳、沈豪傑及曾麗文。