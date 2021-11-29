林鄭訪武漢：無其他國家能做到中國抗疫工作　要為內地醫護鼓掌

行政長官林鄭月娥今日（29日）起展開武漢訪問行程，她今早到訪港資經營的武漢亞心總醫院，與當地醫護交流，大讚內地抗疫工作，「沒有其他一個國家，沒有其他一個地區，能做到我們國家的抗疫工作，香港也不能。

她指國家體制優勢得來不易，希望香港經過兩年的政治考驗，回到「一國兩制」正軌後，更好地融入國家發展大局。



林鄭月娥到訪武漢，首站到港資經營的武漢亞心總醫院。（武漢亞心總醫院網頁）

指逾50萬內地回港人次都「零感染」

林鄭月娥今早首站到訪武漢亞心總醫院，與當地醫護交流。武漢亞心總醫院院長蘇晞發言時，對香港特區在抗疫最困難時提供支援表示感謝。

林鄭發言時指，香港較內地自由開放，難以實施小區管理系統，所以國家體制優勢是得來不易，「沒有其他一個國家，沒有其他一個地區，能做到我們國家的抗疫工作，香港也不能」。她期望兩地在醫療衞生科研，有更大的合作空間。

她又感謝當地醫療人員的貢獻，指透過他們的努力，50多萬內地回港的人次都是「零感染」，但海外回港感染的人數卻很多，認為當地醫護的貢獻，讓整個疫情沒有輸進到其他的國家裡面，形容是很大的貢獻，她要向他們鼓掌。

訪問團今日亦到智能車公司參觀，在無人駕駛巴士上聽取工作人員介紹，了解當地城市規劃。特區政府官員將跟湖北省和武漢市領導會面，進行鄂港合作第一次會議，同行的包括政務司司長李家超等人。