通關｜林鄭：過境港人自願提供安心紀錄　內地無系統追蹤在港港人

特首林鄭月娥接受《南華早報》節目《Talking Post》專訪時表示，對本地經濟及市民生活而言，與內地通關遠較讓外地人士來港重要，特區政府需要令內地官員對本港防疫措施有信心，才可恢復與內地免檢疫往來，一旦外防政策有所鬆懈，將降低本港防疫措施的可靠性。

她又指，若港人希望進入內地，需要透過「安心出行」自願提供過去14天或21天行蹤，以便追蹤疫情，但沒有系統容許內地當局追蹤在港港人行蹤。



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林鄭月娥：與內地通關遠較外地人士來港重要

被問到與內地通關須符合甚麼條件，林鄭月娥稱，本港一直奉行「清零」政策，經過與內地長時間隔離，目前首要目標是要恢復兩地免檢疫往來，香港需要令內地官員對本港防疫措施有信心。

至於目前多個國家採用與病毒共存政策，港府嚴格外防輸入是否等同封閉與國際聯繫，林鄭月娥說，對本地經濟及市民生活而言，與內地通關遠較外地人士來港重要，很多跨國企業選擇香港也是因為可透過香港進入內地，一旦本港外防政策有所鬆懈，將降低本港防疫制度的可靠性。

林鄭月娥提到，若港人希望入境內地，需要透過「安心出行」自願提供過去14天或21天行蹤，以便追蹤疫情，入境內地後亦須跟從當地的健康碼制度。她強調，沒有系統容許內地當局追蹤在港港人行蹤。

對於本港房屋問題，林鄭月娥指「北部都會區」並非要市民等待15年後才有房住，強調新界北發展一直進行中，古洞北居民最快2023年才入伙，提出「北部都會區」希望可解決跨區工作和房屋問題。她稱本屆政府著力推動過渡性房屋，批評政府只著重長遠發展並不公平。她又承認歷任政府不夠重視房屋問題，未來需要追落後。