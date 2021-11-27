再談修例風波　林鄭稱無法形容有多艱難和痛苦：現在的我更強大

特首林鄭月娥接受《南華早報》節目《Talking Post》專訪，重提兩年前的修例風波，指人生往往有很多出乎意料的情況，有時會視當刻為「世界未日」，突然卻變成光明未來的開端，形容修例風波的經歷是非常艱難和痛苦。

林鄭自言，現在的她已變得更強大，可迎接任何挑戰（I'm stronger, I can now take whatever challenges that come my way）。



+ 1

評論形容修例風波「煉成」今天的林鄭 林鄭：我愛這個形容詞

林鄭月娥在《南華早報》專訪中指，「一國兩制」已重回正軌，《國安法》實施為中央政府帶來信心。她稱對香港前景感到一片光明，強調講這番路並非因自己是現任特首，而是因她已在政府工作40年，認為本港目前有能力把握國家發展機遇，尤其是大灣區發展機遇。

談到修例風波，林鄭稱人生往往有很多出乎意料的情況，有時會視當刻為「世界未日」，突然卻變成光明未來的開端，又形容修例風波的經歷是非常艱難和痛苦。林鄭續指，有一至兩篇文章曾形容，2019年的經歷煉成（steeled by）了今日的林鄭，形容她很愛這個形容詞，更說現在的她已變得更強大，可迎接任何挑戰（I'm stronger, I'm stronger, I can now take whatever challenges that come my way）。

林鄭強調，中聯辦落區並無削弱特首地位，呼籲市民不要解讀太多，強調中聯辦落區只是出於關心香港，強調中聯辦不會教她做事。她又表示，政府一直願與青年和市民溝通，但強調一國原則是不能妥協，不能容許主張「獨立」及推翻共產黨領導的情況在港出現，又指本港「紅線」已非常清晰，直指若港人認同和尊重一國兩制，就應相信香港將迎來光明未來。

主持人關注假新聞立法問題，問到若新聞評論令林鄭感不悅，會否被政府視為假新聞，不林鄭稱基於評論作評論並非假新聞，又指判定是否假新聞須視乎具體內容，立法前亦會參考海外立法例子，強調政府處理相關立法工作會非常謹慎。