再談修例風波　林鄭稱無法形容有多艱難和痛苦：現在的我更強大

特首林鄭月娥接受《南華早報》節目《Talking Post》專訪,重提兩年前的修例風波,指人生往往有很多出乎意料的情況,有時會視當刻為「世界未日」,突然卻變成光明未來的開端,形容修例風波的經歷是非常艱難和痛苦。

林鄭自言,現在的她已變得更強大,可迎接任何挑戰(I'm stronger, I can now take whatever challenges that come my way)。



評論形容修例風波「煉成」今天的林鄭 林鄭:我愛這個形容詞

林鄭月娥在《南華早報》專訪中指,「一國兩制」已重回正軌,《國安法》實施為中央政府帶來信心。她稱對香港前景感到一片光明,強調講這番路並非因自己是現任特首,而是因她已在政府工作40年,認為本港目前有能力把握國家發展機遇,尤其是大灣區發展機遇。

談到修例風波,林鄭稱人生往往有很多出乎意料的情況,有時會視當刻為「世界未日」,突然卻變成光明未來的開端,又形容修例風波的經歷是非常艱難和痛苦。林鄭續指,有一至兩篇文章曾形容,2019年的經歷煉成(steeled by)了今日的林鄭,形容她很愛這個形容詞,更說現在的她已變得更強大,可迎接任何挑戰(I'm stronger, I'm stronger, I can now take whatever challenges that come my way)。

林鄭強調,中聯辦落區並無削弱特首地位,呼籲市民不要解讀太多,強調中聯辦落區只是出於關心香港,強調中聯辦不會教她做事。她又表示,政府一直願與青年和市民溝通,但強調一國原則是不能妥協,不能容許主張「獨立」及推翻共產黨領導的情況在港出現,又指本港「紅線」已非常清晰,直指若港人認同和尊重一國兩制,就應相信香港將迎來光明未來。

主持人關注假新聞立法問題,問到若新聞評論令林鄭感不悅,會否被政府視為假新聞,不林鄭稱基於評論作評論並非假新聞,又指判定是否假新聞須視乎具體內容,立法前亦會參考海外立法例子,強調政府處理相關立法工作會非常謹慎。