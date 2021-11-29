立法會選舉·直播︱羅湖等三口岸設票站　周三起登記　名額11.1萬

立法會選舉下月舉行。政府較早前表明，將會設立邊境票站，讓居於內地的港人投票。政府今日（29日）公布詳細安排，將會在蓮塘、羅湖、福田口岸設置票站，採閉環式管理。有意投票的選民須預先登記，三個口岸名額共111,000個，網上登記系統將於12月1日上午9時啟用。

政制及內地事務局局長曾國衞今日下午4時30分於政府總部見記者，進一步交代詳細安排，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光和選舉事務處總選舉事務主任翁應輝將會陪同出席。《香港01》將會直播。



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12.1至12.8開放登記 必須先選定票站

政府表示，內地出入境管制部門已同意在投票日，臨時性啟用與香園圍、羅湖、落馬洲支線出入境管制站相對應的蓮塘、羅湖、福田口岸。內地衞生防疫管理部門同意在符合指明的衞生防疫要求的前提下，獲成功登記的選民如在指定管制站投票站投票後隨即返回內地，可獲豁免內地的集中隔離或醫學監察安排。

票站會採取全閉環式管理，投票時間結束後，投票站會轉變成點票站。除已獲編配到管制站投票站的選民、候選人或其代理人及參與選務工作的人士外，將嚴禁任何人士進出管制站投票站範圍，且不設公眾觀察點票的安排。政府指，由於候選人或其代理人可申請進入票站觀察點票過程，政府認為選舉的公正、公開性已得到充分的保障。

所有參與安排的選民必須預先登記，安排適用於任何已登記為2021年立法會換屆選舉地方選區及功能界別的選民。是次安排只適用於地區直選及功能界別的選民登記在管制站投票站進行投票，而選舉委員會界別的選民則不適用。口岸投票安排將採取預先登記制度並會設名額限制，三個管制站投票站的最高登記名額合共為111,000個（分別為蓮塘／香園圍：33,000個、羅湖：42,000個，以及落馬洲／福田：36,000個），而名額將以先到先得形式分配。

選舉事務處將為安排特設一個網上登記系統，並於2021年12月1日上午9時起開始運作，如欲參與安排的選民可透過有關網上登記系統預先進行登記，登記時間將在12月8日下午6時結束。登記的選民須選擇欲前往投票的管制站投票站，一經確認，有關選民在投票日必須在該選定管制站投票站進行投票。若選民前往其他非確認選定的管制站投票站，將不會獲准進行投票。選民於網上登記系統預約時，亦須選擇選舉當天的指定時段（按每小時算）進行投票，以便有關部門作相應安排及人流管理。