通關｜林鄭：香港往武漢航班很快復航　鼓勵居湖北港人赴口岸投票

特首林鄭月娥今（30日）繼續訪問湖北省武漢市行程，她出席湖北港商周年晚會致辭提到，知悉很多身處湖北省的港人願意回港投票，指政府於三個口岸設投票站，為願為香港未來，支持完善選舉制度的內地港人服務，期望投票過程順暢。

林鄭月娥又提到，已就通關問題與中央談過數次，反應非常好和正面，又指內地專家亦認為香港已具備通關條件，目前已進入籌備階段，希望很快有好消息。



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感謝武漢政府去年「不忘全力支援當地港人」

林鄭月娥中午與武漢市委書記郭元強、武漢市市長程用文會面，並出席午宴，她感謝武漢市政府一直支持港府駐武漢經濟貿易辦事處的工作，更感謝武漢市政府去年初面對嚴峻疫情時，不忘全力支援當地的港人，並協助特區政府安排專機接載他們回港。她指，在武漢市政府領導和人民團結一致下，武漢已從疫情全面恢復過來，經濟重現強勁活力，「很高興知道因疫情而停止的香港飛往武漢的航班很快會復航，認為有助加強兩地人員和貨物往來。」

林鄭提到，鼓勵香港青年到內地創業就業是政府青年工作的重要部分，並藉此加強香港青年對國家最新發展的認識，她希望總結政府在粵港澳大灣區推動青年就業和創業計劃的經驗，日後可以在武漢市政府支持下，在武漢設立為港澳青年提供機會的雙創基地。

行政長官林鄭月娥今日（十一月三十日）在武漢考察辛亥革命武昌起義紀念館。圖示林鄭月娥（前中）在湖北省副省長趙海山（前左）陪同下參觀展品。

參觀辛亥革命武昌起義紀念館

林鄭月娥於上午在湖北省委書記應勇陪同下，到湖北省博物館新館考察當地的考古及文物保護工作，她表示香港故宮文化博物館將於明年中開幕，期望與湖北省博物館加強合作，在文物保護、珍貴藏品展覽和教育等範疇作更多交流。林鄭月娥一行其後到目前是全國愛國主義教育示範基地的辛亥革命武昌起義紀念館參觀，指今年是中國共產黨建黨100周年和辛亥革命110周年，欣悉特區政府駐武漢經濟貿易辦事處上月聯同相關單位安排在鄂香港新生參觀該紀念館，認識國家歷史。

林鄭下午考察被稱為「中國光谷」的東湖新技術開發區和區內主要科技企業、核酸檢測車及疫苗注射車等。她表示，本屆政府投入大量資源推進創科發展，亦銳意發展生命科學創新醫療研發平台，相信與武漢可開拓合作空間。

林鄭於晚上出席湖北省香港商會的座談會，與港資企業代表交流，了解他們在鄂經營、就業和生活情況，亦出席了商會的年會晚宴，並主持湖北省香港青年創業服務中心項目的啓動儀式，支持該中心為在鄂創業的香港青年提供支援。她稱，在經完善後的香港特區選舉制度下，選舉委員會擴大至由1,500名委員組成，亦新增了包括內地港人團體代表在內的界別分組，湖北省香港商會的代表亦成為選舉委員會成員之一，令選舉委員更具廣泛代表性。

她指受疫情影響，內地與香港的跨境人員往來尚未恢復正常，為方便身在內地的選民返港投票，特區政府昨宣布在香園圍、羅湖和落馬洲支線出入境管制站設立投票站的安排，鼓勵合資格的已登記香港選民下月19日在立法會換屆選舉中回港投票。