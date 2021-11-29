林鄭訪武漢出席鄂港合作會議：兩地合作機制成立正合時宜

特首林鄭月娥展開訪問武漢行程，今日（29日）出席鄂港高層會晤暨鄂港合作會議第一次會議。她開場發言時指，湖北和武漢為抗疫作出了巨大犧牲，湖北省委、省政府一直按着國家主席習近平要求「人民至上、生命至上」的精神，以堅強領導，帶領全體武漢人民封城76天成功戰勝疫情。

林鄭稱，武漢僅以10天時間，建成火神山、雷神山醫院，讓全世界見識了「中國速度，武漢力量」，她特別感謝湖北省委、省政府對香港同胞的關愛，在疫情爆發之初，省政府迅速協調各個城市，為滯留的香港居民提供支援，運送應急藥品和生活必需品，更全力支持特區政府安排專機，讓超過1 000名香港居民順利回家。

她指香港站在「一國兩制」重回正軌、行穩致遠的新起點上，鄂港合作機制在這個時候成立正合時宜，亦標誌著香港將更好的融入國家發展大局。



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稱敬佩湖北經濟短時間內全面復蘇

林鄭月娥指，在中央、省委和省政府的全力支持下，湖北經濟在短時間內已經全面復蘇，令人敬佩，又稱香港社會和經濟過去兩年多因「暴亂」和新冠疫情而飽受衝擊，但在中央堅強領導和推動下，全國人大先後頒布《香港國安法》和通過完善香港特區選舉制度的決定，落實「愛國者治港」原則，為香港政治體制正本清源，讓香港特區重回「一國兩制」的初心和正確的軌道，經濟復蘇的勢頭也不錯。

林鄭續指，中央對香港由亂轉治，由治轉興也充滿期盼，《十四五規劃綱要》明確支持香港鞏固提升競爭優勢，更好融入國家發展大局，更首次支持香港發展為國際航空樞紐、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心，以及中外文化藝術交流中心，認為香港這「八個中心」能充分對接武漢正積極打造的「五個中心」，即全國經濟中心、國家科技創新中心、國家商貿物流中心、國際交往中心，以及區域金融中心，兩地可發揮互補優勢，攜手共贏。

林鄭又指，湖北及香港政府經過多月籌備，確立了13個領域以加強交流合作，內容豐富全面，其中在航空物流方面，湖北正全面加快興建亞洲第一個專業貨運機場，香港則是國際航空樞紐，即使在疫情衝擊下，去年的貨運總額仍是位於全球前列，指特區政府駐武漢辦早前已安排機場管理局到湖北實地考察，期待雙方未來可以更深入地探討具體的合作安排。

林鄭稱，鄂港機制成立象徵兩地友誼和關係邁上新的台階，相信在湖北省委書記應勇、湖北省省長王忠林親自指導、兩地政府同事的共同努力下，將取得豐碩成果，並邀請二人在明年合適時間訪問香港，「共同見證香港回歸祖國25周年的重大時刻」。

會後，應勇宴請林鄭月娥和代表團成員，並安排夜遊長江，「欣賞這歷史名城的風采」。

應勇：鄂港過去兩年經歷像「風雨過後見彩虹」

湖北省委書記應勇致辭時表示，過去兩年對湖北和香港來說極不平凡，但在黨中央堅強領導下，兩地戰勝嚴峻考驗，取得重大勝利，形容一切經歷就像「風雨過後見彩虹」，令兩地更深刻體會到經濟社會平穩健康發展，以及合作共贏的重要性。

港澳辦副主任黃柳權。（資料圖片）

黃柳權：香港所長正蓄勢待發

國務院港澳辦副主任黃柳權致辭時表示，隨著香港國安法實施、選舉制度的完善以及愛國者治港的落實，「一國兩制」實踐重回正軌，開啟了由亂到治、由治及興，積極融入國家發展大局的新時代。

黃柳權說，香港目前正積極對接國家十四五規劃、粵港澳大灣區發展規劃綱要等國家戰略，香港所長正蓄勢待發，助力國家所需。鄂港合作會議作為首個內地中部地區與香港建立的官方合作機制，將有利於湖北用好香港國際化、法制化、市場化優勢，亦能使香港的資本、技術、人才在融入國家中部地區崛起，在長江經濟帶戰略中，獲得廣闊發展空間，同時為香港與中部地區全方位合作提供重要的載體和支撐。