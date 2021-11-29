通關｜林鄭：七成接種率難保護香港　疫情若反彈通關恐成鏡花水月

本港有望於下月中下旬與內地小規模「通關」，特首林鄭月娥撰文表示，繼11月初兩地專家舉行視像會議後，內地疫情防控專家團上周來港考察四天，隨後亦在深圳召開第二次對接會議，形容連串工作體現中央深切明白香港市民對逐步恢復人員往來的熱切期盼，並給予高度重視。

不過，林鄭指觀乎近日疫情在其他地方快速反彈，恐怕70%的接種率不足以為香港提供足夠的保護。



稱不斷檢視執行豁免檢疫情況

林鄭月娥指，過去一個月，本地基本「清零」的情況持續，但出現了個別涉及貨機機組人員的輸入個案，就三名貨機機組人員從德國回港後確診事件，政府已要求有關航空公司進行調查，並落實多項改善措施，包括加強監察停留外站的貨機機組人員，確保他們切實遵守閉環式運作的要求、對他們在港醫學監察期間的活動施加更嚴格的限制等，防範類似事件再次發生。

她提到，早前已取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排，但有必要保留少數人士的豁免，認為即使在疫情持續的情況下，社會對航空貨運服務的需求仍然非常殷切，航空貨運服務直接影響對市民日常生活必需品、個人防護裝備、藥物和疫苗等的供應，因此有需要就貨機機組人員作出一些豁免安排，情況一如兩地處理跨境貨車司機的做法，強調政府會不斷檢視執行情況，務求杜絕輸入病毒感染的風險。

林鄭月娥指，面對持續兩年的疫情，一些較具爭議性以提高接種率的措施在各地都相繼推出，觀乎近日疫情在其他地方特別是歐洲地區快速反彈，70%的接種率並不足以為香港提供足夠的保護，若本地疫情不幸反彈，除了為尚未接種疫苗的市民，特別是長者的生命健康帶來極大風險外， 「通關」的盼望恐怕變成鏡花水月。