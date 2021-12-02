沙半山手記︱「國家隊」競爭表面和諧暗箭飛　建制舊將成眾矢之的

踏入12月，距離立法會選舉投票日只餘下兩個多星期，地區直選參選人連日落區拉票，新設的選委會界別則因「受眾」少，毋須打街頭巷戰，只需集中精力「拜碼頭」，馬不停蹄拜會不同商會、專業組織、同鄉社團等，例如日前拜訪手握150票的建制大黨民建聯，昨日則到訪雲集人大政協的友好協進會。



「君子之爭」是今次選舉其中一大新氣象，參選人摒棄政治攻訐、挖黑材料，集中比併政綱理念，本身是一件好事，但這種「和諧」背後始終是有競爭的利益關係，沙半山聽聞，一名建制現任議員在交流會上不斷力銷「新不如舊」，惹來其他競爭對手微言......



立法會議席將會增加至90席，謝偉俊預計三份之二都是新人。（資料圖片）

舊人質疑新丁理論多

被視為「國家隊」的選委界，共51人爭奪40個席位，當中9人為現任議員，包括民建聯張國鈞、經民聯梁美芬、獨立建制何君堯、謝偉俊等。提名期上月12日結束後，參選人陸續拜會不同界別組織爭取支持，大多稱為「交流會」或「見面會」，而非唇槍舌劍的「辯論擂台」，參選人主要各自表述政綱，客客氣氣就過去了。

不過，至少兩名參選人都向沙半山透露，這些交流會氣氛表面上一片祥和，但背後都有一些流言蜚語，其中有人不滿謝偉俊出席交流會時，每每強調自己是資深議員，覺得「新不如舊」，強調新議會需要他這類有經驗議員坐鎮帶領。該人指，謝偉俊認為來屆議會90席之中，可能有超過60人都是新議員，舊人顯得更重要，又暗寸選舉新丁理論多多，但立法會是講實際的政治角力場。

沙半山聽聞，幾名候選人不約而同對謝偉俊的言論有微言，其中一人質疑他好像顯得「高高在上」，反問「如果舊人咁叻，點解立法會呢幾年搞成咁？」另一人則指，改制後立法會已截然不同，政治要「放埋一邊」，要專注解決經濟民生問題，對謝偉俊經常「hardsell」議會經驗不以為然。

任議規會主席 謝偉俊自言是「膽」

其實謝偉俊亦有公開發表類似言論，他在11月26日的香港再出發大聯盟論壇上稱，來屆立法會大部份都是新人，「用馬圈的話，一隻膽（舊人）拖兩隻腳（新人）啱啱好」，指《議事規則》剛剛大規模修改，保持一定比例的舊人「帶新人」非常重要，特別是他曾擔任議事規則委員會主席，更有此方面經驗。謝偉俊又指，來屆立法會恐怕會比較保守，中立持平的聲音可能會較少，強調根據他往績可看出他是理性、公正、專業、持平，能讓議會有多元聲音。

謝偉俊擔任立法會議員13年。(資料圖片)

謝偉俊：唔開心都無法 確需要舊人帶領

對於有人不滿其言論，謝偉俊接受查詢時就話，選委會界別參選人「個個都好叻」，他無意貶低任何人，但任何架構也需要有連續性，以維持文化和傳統。他說來屆立法會至少會有三份之二是新人，過去立法會換屆從未試過，的確需要有舊人帶領新人，「（新人）唔開心都無法子，要適應下。」

他認為，有候選人未有擔任立法會議員的心理準備，「以為選緊人大政協、做智庫」，他不希望立法會「政協化」，強調擔任立法會議員需要全天候工作，包括處理市民投訴及諮詢官員，「唔係講下意見政綱交貨就算數」。他又質疑有候選人只談一些崇高理念，未能解釋如何落實，不夠「落地」。

選舉論壇近日陸續舉行，以往互相攻擊、火花四濺的場面，肯定不會在選委界出現，有人笑言背後的冷箭橫飛可能更精彩。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。