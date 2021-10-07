中聯辦高官總動員　連日落區至少13次　駱惠寧探「籠屋」爆金句？

中聯辦國慶前後發起「落區聆聽、同心同行」活動，主任駱惠寧、6名副主任及秘書長，全部8名主要官員總動員，連日來走訪多區，遍訪各行各業了解市民生活。《香港01》統計，中聯辦官員自9月30日起連發13篇稿，至少「落區」13次，探訪對象除了劏房居民，還包括創業青年、婦女團體及中醫業界等。



當中，駱惠寧落區的稿件打頭陣，他親身探訪旺角「籠屋」住戶，更稱「耳聞不如目睹」，親眼見到那麼擠迫的居住條例，心情十分沉重。而在特首林鄭月娥發表《施政報告》前夕，中聯辦發出的稿件包含6名副主任，及秘書長到訪基層的行程，文中更指會向特區政府反映問題。



駱惠寧探「籠屋」：耳聞不如目睹

中聯辦「落區」行動的重點之一是探訪劏房住戶，主任駱惠寧及6名副主任均在國慶前後探訪劏房居民或面對住屋困難的人士。駱惠寧在國慶前夕探訪了數名居住在旺角的「籠屋」住戶，更言：「耳聞不如目睹啊！」，他親眼見到這麽擠迫的居住條件，心情十分沉重。

駱惠寧強調，「安居」才能「樂業」，住房問題已成為香港最大的民生問題，「必須加大力度解決住房問題」，既是中央的關切，也是廣大市民的期盼。中聯辦堅決支持特區政府依法施政，為民謀利，推動香港長期繁榮穩定，「我們知道特區政府正在積極謀劃，也希望全社會共同努力。」

副主任陳冬探訪獨居於面積不足15平米劏房、輪候公屋9年的林女士，他引述中聯辦主任駱惠寧指，香港同胞的煩心事，始終牽動著中央的心，又鼓勵林女士：「再困難的問題也會有解決辦法，要相信還是有很多人關心你。」

中聯辦「落區」行動：



9月30日 駱惠寧探訪香港仔漁民、數碼港創業青年及旺角「籠屋」住戶

9月30日 何靖探訪新界北居民

10月1日 副主任陳冬、尹宗華、盧新寧、何靖、譚鐵牛、羅永綱及秘書長王松苗探訪公屋及劏房住戶

10月1日 陳冬到訪天水圍青晉農莊

10月2日 陳冬到訪大埔少年警訊

10月2日 譚鐵牛到訪中醫診所

10月2日 羅永綱走訪九龍總商會、多間九龍區商戶及中醫診所

10月3日 羅永綱走訪大澳漁村

10月4日 盧新寧香港天籟敦煌樂團及香港演藝學院

10月4日 何靖出席工聯會「穩經濟 促就業」工會代表座談會

10月4日 尹宗華走訪多間中小型旅行社

10月5日 盧新寧到訪香港島婦女聯會

10月5日 譚鐵牛到訪將軍澳海水化淡廠



港官陪落區 探訪扎鐵工友、中醫診所

中聯辦不少「落區」活動也有特區政府官員陪同，例如譚鐵牛與發展局局長黃偉綸走訪將軍澳海水化淡廠地盤。譚鐵牛戴上頭盔走進工地，聽取中資承建方介紹，並與扎鐵工友談話。譚鐵牛邀請對方現場示範扎鐵，體驗扎鐵流程，檢視工友手套和頭盔的安全性、舒適性，又叮囑他們要時刻注意安全。另外，譚鐵牛也在食物及衞生局局長陳肇始陪同下，到銅鑼灣探訪中醫診所。