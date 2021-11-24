沙半山手記｜方國珊突棄選火燒連環船　波及工聯會兩名「激進派」

距離立法會選舉投票日不足一個月，選舉氣氛仍偏向冷淡，建制派直選參選人上周日齊齊落區擺街站，希望炒熱氣氛，但多名參選人向沙半山直言，坊間反應像極了近日天氣：冷！

不過，選舉從來都只在乎結果，不在乎過程，有議席落袋對政黨才是最關鍵，但如何擺陣佈局，足以左右選舉結果。曾五度出戰立法會均落敗的西貢區議員方國珊，原本再接再厲出選，惟最後關頭卻以「陪伴年邁母親」為由棄戰，改由黨友披甲，殺其他建制派一個措手不及，大嘆被「玩死」......



陸頌雄原接替麥美娟 突轉選委界

政圈對「哪吒」臨陣退戰原因眾說紛紜，有人認為家庭原因是「萬能Key」，真正原因可能遠比此複雜。不過，方國珊突然棄選，受波及不止其新界東南選區，有建制中人向沙半山透露，工聯會「小花」、近年已轉型為KOL的陳穎欣，本來獲安排落戶新界東南，但同區建制派對手實力不俗，其中民建聯李世榮在地區深耕多年，該黨在沙田一帶亦根基雄厚；方國珊雖然屢戰屢敗，但地區力量不容忽視，加上實行「雙議席單票制」，方國珊今次出戰反而最大機會入局，評估勝算後，陳穎欣調到新界西南（荃葵青）參選。

不過，工聯會現任立法會議員陸頌雄原打算在新界西南落腳，接替轉戰選委界的麥美娟在新西地盤，但陳穎欣突然空降，陸頌雄「被迫」跳去選委界參選。有工聯人中人分析，陸頌雄向來言行惹火，某程度上是「角色扮演」，為出戰直選鋪路吸取選票，但這種形象放在遍佈各界別精英的選委界，則顯得輸蝕。該人又指，陳穎欣雖然是建制網上「紅人」，但從政經驗、待人接物始終較嫩，參選選委界勝算不高。

工聯會選委界排位有玄機

「哪吒」棄戰立法會，改派黨友、註冊社工林素蔚出選，有工聯會成員大嘆被「玩死」，倘若陳穎欣留在新界東南，對撼李世榮及非建制蔡明禧，相信較有把握；如今改到新界西南對戰民建聯現任議員陳恒鑌、獲個別泛民支持的劉卓裕，結果難料。

工聯會今次派出4人出戰選委會，熟悉選舉操作的建制派就指，按其文宣亦推敲到「排名分先後」，其中麥美娟及工聯會理事長黃國，屬「力保」人選，陸頌雄及巴士車長蔡永強則排第三、四，爭取入局可能要花更多功夫。

另一名建制派則指，陸頌雄、陳穎欣都是建制陣營內的「激進派」，主力吸「深藍」選民支持，但現時普遍市民對投票興趣不大，以往透過政治議題製造敵對氣氛的「谷票」手法不復再，主打政治牌已非吸票良方。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。