01消息：北京開綠燈「送禮」　通關聖誕節前後落實

香港與內地實行「小通關」在望，港府今日（2日）下午公布「香港健康碼」詳情，讓市民申請及熟習其功能，待正式通關時暢順運作。《香港01》獲悉，兩地通關已獲北京首肯，有望在聖誕節前實現，消息人士形容如「新年禮物」。

港區人大代表、立法會議員田北辰則指，據他了解北京已「開綠燈」，預料聖誕節前後將通關，而新變種病毒Omicron非最重要因素，否則「成世唔使搞（通關）」。



田北辰：對Omicron「隻眼開隻眼閉」

創新及科技局今午公布「香港健康碼」安排，下周五起（10日）開放實名註冊，需上載住址證明、上載「安心出行」行蹤紀錄，以獲取相應顏色的健康碼，分為綠、黃或紅碼。



本月9日起，港府要求食肆、戲院、主題公園等場所，必須使用「安心出行」，若以14日計，兩地有望趕及聖誕節前通關。立法會議員田北辰接受《香港01》查詢時表示，據他了解中央已「開綠燈」，批准香港與廣東省通關，他相信廣東方面對此「有壓力」，但由於是中央要求，兩地需加快通關進程。

田北辰形容，內地方面對Omicron「隻眼開隻眼閉」，若要控制變種病毒再商討，「成世唔使搞」。至於Omicron 變種病毒患者曾在機場逗留4日，他說香港外防輸入措施仍有不少甩漏，是「添煩添亂」，但相信對實現通關影響不大。

創新及科技局局長薛永恒公布「港康碼」詳情。（鄭子峰攝）

薛永恒：洽談對接已到最後階段

創新及科技局局長薛永恒今日在記者會上回應通關時間表時表示，內地專家已確認香港的防疫抗疫工作非常到位，基本符合通關要求，通關準備已到最後時段，現正與內地部門協作準備，特別是衞健委，「通關不只防疫抗疫，在關口很多工作要準備，要強調我們現在到了準備通關最後階段。」

薛永恒稱，政府提早推廣「港康碼」是為了一旦通關，「港康碼」可即時對接「粵康碼」，形容兩地洽談對接安排到了最後階段，而過程頗為順利。他指一旦落實「轉碼」安排會再作公布，呼籲市民配合、盡早適應，將為通關踏出一大步。