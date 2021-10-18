法律界明年3月首辦慈善步行日　冀千人參與　籌款捐4慈善機構

法律界首次舉辦「香港法律界步行日」，明年3月26日（星期六）由太古城行至至中環海旁，所得善款將捐予4個慈善組織。活動執委會成員、法律界出版商雷大森（Jonathan Bell）指，歡迎整個法律界參與，而本港有超過一萬名律師，認為有一成人參與首屆活動已相當成功。

活動執委會成員、大律師黃海榕指，今次活動執委會獨立舉辦活動，只是獲大律師公會全力支持，後者無份協辦。



大律師公會主席夏博義出席記者會時透露，雷大森接觸大律師公會前主席戴啟思及大律師公會，提及英國倫敦舉辦的慈善行活動相當成功，希望在香港舉辦類似活動。他預料活動需時兩至三小時，亦因為3月27日與特首選舉撞期，決定提早一日舉行。

活動執委會成員馬亞山（Azan Marwah）指，除了大律師及律師，亦歡迎企業法律顧問以至法律學生參與，顯示法律界團結關心社會。

善款捐癌症基金會等4機構 未定籌款目標

今次活動將捐助4個慈善組織，包括香港癌症基金會、成長希望基金會、工業傷亡權益會及家傭匡扶中心。黃海榕補充指，今次與本地平台Charitable Choice合作，所有捐款將經平台處理，再平分予4個慈善機構。

雷大森稱，期望活動應該是每年持續舉行的活動，但今年首次舉辦，未定下籌款目標。他相信明年大律師公會新主席、明年來港的終審法院非常任法官、英國最高法院前院長范理申將出席，他亦希望律師會會長參與。