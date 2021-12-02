立法會選舉︱遭圍攻政治變色　潘焯鴻未答國安法：23條須市民接受

立法會選舉本月19日舉行，參選港島東的工聯會吳秋北、民建聯梁熙、新民黨廖添誠和非建制派潘焯鴻今早（2日）出席港台選舉論壇。三名建制派候選人質疑潘焯鴻的立場「時藍時黃」，並多次追問他是否支持《港區國安法》和《基本法》23條立法，潘焯鴻回應指23條立法屬憲制責任，強調若條文內容清晰、條文框架無改變，以及市民接受的話，他將會支持。



民建聯梁熙在論壇向潘焯鴻送「哨子」，稱對方只識「吹哨」和「踢爆」。（資料圖片/廖雁雄攝）

建制候選人輪流嘲潘焯鴻變色龍

論壇分為介紹政綱、「先禮後兵」以及自由辯論等環節，在「先禮後兵」的環節，梁熙向潘焯鴻送「哨子」，稱對方只識「吹哨」和「踢爆」，要送對方一條藍色和黃色的繩，因對方「對住一啲人可用呢隻色（藍色），對住另一種人可用另一隻色（黃色）。」吳秋北則向潘焯鴻送一個「變」字，他稱在「一國兩制」新時代下愛國愛港立場不可以變，但潘在「黑暴」期間自稱淺黃，現在卻搖身一變更改立場。

廖添誠向吳秋北送一個「餅」，他提及進入議會後要聚焦經濟、民生發展，故邀請對方一同入議會「造大個餅」。潘焯鴻則向吳秋北送贈「牛黃解毒片」，指香港現時香港撕裂嚴重，大家要解毒，認為對方要吃解毒片為香港消毒。

廖添誠認為野豬問題失控，要採取行動以最低傷害方式解決。（資料圖片/何柏佳攝）

被質疑新民黨撐屠野豬 廖添誠：採最低傷害方式

其後在自由辯論環節，討論食環署近日捕殺野豬的行為，梁熙認為應增加野豬絕育數目，再決定是否需要殺牠們，而非迅速採用捕殺方法。吳秋北亦稱應採取捕捉、絕育、轉移的方式處理野豬問題。潘焯鴻批評政府尸位素餐，須向他們問責。

廖添誠認為野豬問題失控，要採取最低傷害的解決行動。潘焯鴻隨即質疑新民黨支持「屠殺」野豬，廖添誠否認「屠殺」，潘追問是否支持「人道屠殺」野豬，廖添誠再強調是以最低程度方式處理。

吳秋北在論壇問及其他三位候選人，在「愛國者治港下」，應如何說好香港、中國故事。（資料圖片）

潘焯鴻：23條立法屬憲制責任 相信無人反對

吳秋北其後問對手，在愛國者治港下如何說好香港、中國故事，廖添誠稱自己以中小企身份到聯合國宣傳，在《港區國安法》實施後香港經濟穩定，潘焯鴻質問對方經濟何來穩定；廖添誠隨即問潘是否支持《港區國安法》，潘未有回答，反問對方「係咪驚，甚至建制派嘅票都投畀我」，廖添誠稱自己光明正大，不像潘「一時就反對《國安法》，依家就為咗參選擁護《國安法》」。

吳秋北則指，現時應該要多說愛國故事，問潘焯鴻是否支持《基本法》23條立法，潘焯鴻稱23條立法是憲制責任，相信無人反對，強調是時機問題。梁熙問及潘焯鴻，若明日立法會須就《基本法》23條議案投票，會否投贊成？潘焯鴻指條文內容要有共識，須向市民諮詢，「我唔係㩒掣機器」，他其後強調若條文內容清晰、條文框架無改變，以及市民接受的話，他將會支持。