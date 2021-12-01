立法會選舉︱新界北辯收地擦火花　沈豪傑質劉國勳：居民不滿政黨

立法會選舉本月19日舉行，參選新界北地區直選的「香港新方向」張欣宇、民建聯劉國勳及元朗區議會主席沈豪傑今早（1日）出席電台論壇。提名張欣宇的選委、港交所前總裁李小加近日提出以「一港兩制」發展北都會成為焦點。張欣宇強調，在討論階段可多運用想像力，未斷言是否可行。



劉國勳強調，發展時可吸納內地的優良政策，但毋須「一港兩制」；沈豪傑則表示，只要按發展藍圖處理即可，憂慮推「一港兩制」或令法律上面對困難。



劉國勳在論壇上多次針對張欣宇發問，首先批評張政綱提出以1300多元一呎收地，又稱要收回2600公頃土地，需要3千多億元公帑，比起張所估算北都會的發展成本更高，質疑他連自己政綱都「計錯數」，如何令人信服。張欣宇回應時，強調有關建議重點是發展的概念，並非「數字遊戲」。

民建聯一直要求政府引用《收回土地條例》徵收土地，興建公營房屋，重建輪候冊市民「三年上樓」的希望。

討論收地擦火花 沈豪傑質疑劉國勳無幫小業主

獲不少鄉事派支持的沈豪傑問劉國勳，是否倡議使用收回土地條例，收回新界土地發展。劉國勳回應指，主要倡議收地作公共用途，例如興建公營房屋，而收地也有原址換地等安排。沈再質問劉國勳有否問過相關業權人，又稱政府的「4萬呎原址換地計劃」只對發展商有利，因為超過4萬呎的土地只有發展商擁有，反問小業主如何是好。

劉國勳回應指，新界東北自從民建聯介入收地後，不少市民都感到滿意，得以在區內安置。沈豪傑質疑，受影響居民只有三分一成功「上樓」，餘下不少居民對政黨相當不滿，徬徨無助。劉續解釋，新界東北分為第一期及第二期發展，不少居民只是身在未被發展區域，留了下來，自己有定期與他們開會，再質疑沈豪傑有否參與每次開會。沈聽後回道：「我只是小小區議員，你是立法會議員」。

沈豪傑張欣宇倡小班教學 劉國勳促完善人口政策

沈豪傑提到自己中學至大學在外國就讀，相信小班教學有好處，目前首要保住學校及教職，應大力推行小班教育。他亦提到區內很少直資學校及國際學校，元朗更完全沒有國際學校學位，強調區內應加強這些教育，未來更應考慮吸引大學落戶，例如外國及內地的大學。

北區學校有不少跨境生，但因疫情未能來港上面授課。劉國勳認為，該區應有跨境專網以免以影響北區學生學額，強調須透過完善人口政策，再將教育資源分配。

張欣宇表示，教育資源須視乎長遠人口發展而定，提到區內可先行小班教學，料未來有一定需要，不應短期殺校。沈豪傑補充，理解家長有追逐名校心理，認為北都會學校應發展特色，培育不同人才，例如STEM教育，強調最重要是多元化。他亦提到體育都是很好的發展機會，自己擔任不少體育會要職，認為體育產業化，與學校自小培訓學生有相互作用。

另一參選了新界北地區直選的曾麗文，表示未能出席今次論壇。