立法會選舉︱新界東北候選人光譜惹議　黃頴灝：我冇講過唔係建制

立法會選舉新界東北直選4名候選人，包括新民黨李梓敬、報稱民主派的黃成智、民建聯陳克勤、民主思路黃頴灝，今日（5日）早上出席商台選舉論壇。

在論壇期間，黃頴灝被追問民主思路政治光譜時，強調不會刻意標籤自身是民主或建制派，而是「第三路線」，但亦「冇講過」民主思路並非「建制」一員，認為如要改變現狀就應走進體制中，「走入建制」和「建制派」是兩種不同概念。



李梓敬稱「打國際線」 黃成智倡特赦泛民

4人在自我介紹及回應居民提問期間各有側重點。李梓敬表示，他是建制派中少數可以「打國際線」的代表，今年先後兩次在聯合國發言，作風敢言，當選後首要目標是改革公務員「少做少錯，不做不錯」的風氣，另外亦十分重視防疫漏洞問題。黃成智則指，年輕人認為目前制度不公義，擔心「高度自治」變成「極權統治」，會爭取行政長官特赦年輕人及被捕的民主派人士，不想《港區國安法》成為批鬥工具。

陳克勤表示，服務議會已13年，是堅定的愛國者，一直以實際行動服務「一國兩制」，認為自己有經驗、有政績、熟政策，會繼續關注房屋、交通及醫療；黃頴灝則指，新一屆議會需要更多創新思維，相信以其背景及學識可以令議會更多元，為議會帶來「政治腦震盪」，呼籲市民不要「躺平」，要踴躍投票。

民主思路召集人湯家驊（中）身兼行會成員，該智庫的政治光譜成為是次論壇焦點之一。（資料圖片）

教育指引刪「批判思考」惹議 陳克勤：學生會圍堵校長室

主要火花來自候選人互相質詢時間，李梓敬追問黃頴灝，指民主思路不承認自己是建制派，但召集人湯家驊是行政會議成員。黃頴灝回應指不會標籤自己是泛民或建制，只會介定自己為「第三路線」。李梓敬即場回應：「咁咪唔係建制？」黃頴灝回應：「我哋冇講過。」

黃頴灝指，湯家驊的行會成員身份，就好比泛民主派過往進入立法會，而立法會是一個「建制」，但反問這是否所有進入立法會的人都叫「建制派」。他指作為一個有擔當、想改變香港政治風氣的人，就應該進入建制、熱廚房。黃頴灝反指，建制派從來只是「一國」而不重「兩制」，到底是否重視民主和人權，李梓敬回應：「我當然支持民主，我當然尊重人權啦！」

黃頴灝和黃成智都關注到近日教育局發布的《價值觀教育課程架構》，刻意刪去「尊重人權」和「以批判思維認識祖國」字眼。陳克勤認為，香港學生從來不是沒有批判思考：「你睇睇學生係會去圍堵校長室，圍校董會，我覺得佢哋係少咗啲尊師重道、尊重中華文化。」他又批評2019年反修例事件期間，有通識科老師帶學生走上街頭。

李梓敬回應黃頴灝相同提問時回應指，自身十分尊重人權，又反指「冇寫就當冇」的邏輯十分奇怪，舉例指對方的政綱都沒有寫「重視婦女權益」，反問這是否顯示他不重視婦女權益。黃頴灝反駁指，重點是新指引刻意刪去相關字眼。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。